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Poster of Despicable Me
7.9
Despicable Me - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Despicable Me
7.9

Despicable Me

, 2010
Despicable Me
USA / Family, Animation / 18+
Trailers
Poster of Despicable Me
7.9
Despicable Me - Dubbed trailer
Despicable Me  Dubbed trailer

Synopsis

When a criminal mastermind uses a trio of orphan girls as pawns for a grand scheme, he finds their love is profoundly changing him for the better.

Cast

Steve Carell
Steve Carell
Gru
Miranda Cosgrove
Miranda Cosgrove
Margo
Jason Segel
Jason Segel
Vector
Russell Brand
Russell Brand
Dr. Nefario
Danny McBride
Danny McBride
Leonid Yarmolnik
Leonid Yarmolnik
Mark Tishman
Liza Martirosova
Julie Andrews
Julie Andrews
Gru's Mom
Will Arnett
Will Arnett
Mr. Perkins
Kristen Wiig
Kristen Wiig
Miss Hattie
Dana Gaier
Dana Gaier
Edith
Director Pierre Coffin, Chris Renaud
Writer Sergio Pablos, Cinco Paul, Ken Daurio
Composer Heitor Pereira, Pharrell Williams
Cast and Crew

Animated film details

Country USA
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2010
Online premiere 28 May 2013
World premiere 7 June 2010
Release date
8 July 2010 Russia UPI 0+
17 August 2010 Albania
29 July 2010 Argentina
9 September 2010 Australia
1 October 2010 Austria
8 July 2010 Belarus
27 October 2010 Belgium
29 July 2010 Bolivia
29 October 2010 Bosnia and Herzegovina
6 August 2010 Brazil
1 October 2010 Bulgaria
27 October 2011 Cambodia
9 July 2010 Canada
29 July 2010 Chile
30 July 2010 Colombia
29 July 2010 Croatia
21 October 2010 Czechia
7 October 2010 Denmark
30 July 2010 Ecuador
9 September 2010 Egypt
15 October 2010 Estonia
15 October 2010 Finland
6 October 2010 France
7 October 2010 Georgia
30 September 2010 Germany
8 October 2010 Ghana
15 October 2010 Great Britain
25 November 2010 Greece
30 July 2010 Honduras
5 August 2010 Hong Kong
4 November 2010 Hungary
3 September 2010 Iceland
6 August 2010 India
9 July 2010 Indonesia
15 October 2010 Ireland
5 August 2010 Israel
15 October 2010 Italy
29 October 2010 Japan
8 July 2010 Kazakhstan
15 July 2010 Kuwait
15 October 2010 Latvia
23 September 2010 Lebanon
15 October 2010 Lithuania
26 July 2010 Madagascar
8 July 2010 Malaysia
11 November 2010 Malta
30 July 2010 Mexico
9 September 2010 Montenegro
6 October 2010 Morocco
1 October 2010 Nepal
13 October 2010 Netherlands
16 September 2010 New Zealand
8 October 2010 Nigeria
5 November 2010 North Macedonia
15 October 2010 Norway
8 July 2010 Oman
28 July 2010 Peru
1 September 2010 Philippines
20 August 2010 Poland
21 October 2010 Portugal
20 August 2010 Romania
9 September 2010 Serbia
8 July 2010 Singapore
21 October 2010 Slovakia
13 October 2010 Slovenia
1 October 2010 South Africa
16 September 2010 South Korea
8 October 2010 Spain
30 September 2010 Sri Lanka
1 October 2010 Sweden
13 October 2010 Switzerland
5 August 2010 Syrian Arab Republic
23 July 2010 Taiwan
15 July 2010 Thailand
20 November 2010 Togo
3 September 2010 Turkey
15 July 2010 UAE
9 July 2010 USA
8 July 2010 Ukraine
30 July 2010 Uruguay
13 August 2010 Venezuela
30 July 2010 Viet Nam
MPAA PG
Budget $69,000,000
Worldwide Gross $544,174,973
Production Universal Pictures, Illumination Entertainment
Also known as
Despicable Me, Mi villano favorito, Moi, moche et méchant, Гадкий я, 神偷奶爸, Aulinn ég, Bjaurusis aš, Cattivissimo me, Çılgın Hırsız, Détestable moi, Dumma mej, Dumma mig, Ego, o apaisiotatos, Evil Me, Ganuv Al Hayareach, Gru, Gru - O Maldisposto, Gru, el meu dolent preferit, Gru: Mi villano favorito, Grusomme meg, Grusomme mig, Ich - Einfach unverbesserlich, Ich, Einfach unverbesserlich, Ich: Einfach unverbesserlich, Itse ilkimys, İyrənc mən, Ja zloduch, Já, padouch, Jak ukraść Księżyc, Jaz, baraba, Jirkanch kamina, Kaitō Gurū No Tsuki Dorobō, Kako je Gru ukrao mjesec, Kẻ Trộm Mặt Trăng, Man-e nefrat angiz, Meu Malvado Favorito, Mina, supervaras, Minionlar, Mysterious Thief Gru's Moon Theft, Nejaukais es, Sazizghari me, Sunt un mic ticalos, Verschrikkelijke Ikke, Εγώ, ο απαισιότατος, Аз, проклетникът, Грозни ја, Жексұрын мен, Мани нафратангез, Мени карала, Нікчемний я, डेस्पिकेबल मी, 슈퍼배드, 壞蛋獎門人, 怪盗グルーの月泥棒 3D, 슈퍼 배드, Gru. Mi villano favorito, 卑鄙的我, 坏蛋奖门人, 怪盗グルーの月泥棒, Cilgin Hirsiz, Despicable Me 3D, Moi moche et méchant, Verschrikkelijke ikke en de rest kan stikke

Cartoon rating

7.9
Rate 112 votes
7.6 IMDb
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In overall ranking  345 In the Family genre  46 In the Animation genre  62 In films of USA  239 In films of 2010  8

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Quotes

Agnes Will you read us a bedtime story?
Gru No.
Agnes Pretty please?
Gru The physical appearance of the please makes no difference. It is still no, so go to sleep.
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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