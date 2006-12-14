Country
USA
Runtime
1 hour 50 minutes
Production year
2006
Online premiere
14 December 2006
World premiere
14 December 2006
Release date
|14 December 2006
|Russia
|
|12+
|21 December 2006
|Australia
|
|
|14 December 2006
|Belarus
|
|
|22 December 2006
|Brazil
|
|
|20 December 2006
|France
|
|
|14 December 2006
|Germany
|
|
|15 December 2006
|Great Britain
|
|
|15 December 2006
|Ireland
|
|
|22 December 2006
|Italy
|
|
|14 December 2006
|Kazakhstan
|
|
|14 December 2006
|Netherlands
|
|
|14 December 2006
|Portugal
|
|
|14 December 2006
|Romania
|
|12
|11 January 2007
|South Korea
|
|
|15 December 2006
|USA
|
|
|14 December 2006
|Ukraine
|
|
MPAA
PG
Budget
$100,000,000
Worldwide Gross
$250,425,512
Production
Fox 2000 Pictures, Davis Entertainment, Dune Entertainment
Also known as
Eragon, Eragon - Das Vermächtnis der Drachenreiter, Eragon - Kỵ Sĩ Rồng, Eragonas, Eragons, Έραγκον, Ерагон, Ераґон, Эрагон, エラゴン 遺志を継ぐ者, 龍騎士, 龙骑士
