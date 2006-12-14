Menu
6.3 IMDb Rating: 5.1
Eragon

Eragon

Eragon 18+
Synopsis

In his homeland of Alagaesia, a farm boy happens upon a dragon's egg -- a discovery that leads him on a predestined journey where he realizes he's the one person who can defend his home against an evil king.
Eragon - trailer
Eragon  trailer
Country USA
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2006
Online premiere 14 December 2006
World premiere 14 December 2006
Release date
14 December 2006 Russia 12+
21 December 2006 Australia
14 December 2006 Belarus
22 December 2006 Brazil
20 December 2006 France
14 December 2006 Germany
15 December 2006 Great Britain
15 December 2006 Ireland
22 December 2006 Italy
14 December 2006 Kazakhstan
14 December 2006 Netherlands
14 December 2006 Portugal
14 December 2006 Romania 12
11 January 2007 South Korea
15 December 2006 USA
14 December 2006 Ukraine
MPAA PG
Budget $100,000,000
Worldwide Gross $250,425,512
Production Fox 2000 Pictures, Davis Entertainment, Dune Entertainment
Also known as
Eragon, Eragon - Das Vermächtnis der Drachenreiter, Eragon - Kỵ Sĩ Rồng, Eragonas, Eragons, Έραγκον, Ерагон, Ераґон, Эрагон, エラゴン　遺志を継ぐ者, 龍騎士, 龙骑士
Director
Stefen Fangmeier
Cast
Edward Speleers
Edward Speleers
Sienna Guillory
Sienna Guillory
Garrett Hedlund
Garrett Hedlund
Djimon Hounsou
Djimon Hounsou
Jeremy Irons
Jeremy Irons
Cast and Crew
Film rating

6.3
22 votes
5.1 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2942
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Maeg 2 April 2015, 12:51
В стране раньше был развит институт драконьей авиации, но нашелся злодей(самый крутой летчик) который фсех перебил и стал править единолично и… Read more…
Tiriel 2 April 2015, 12:51
Цитата (Petrovich, 26/12/2006 - 09:03:25):Зачем так прям искать паралели и повторы?
Фильм то в целом все-равно новый и идея не полностью копировала,… Read more…
Eragon - trailer
Eragon Trailer
