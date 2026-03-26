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Adapted from the 1943 novel "The Magic Faraway Tree" by Enid Blyton. In fact, Blyton's 'The Faraway Tree' sequence comprises four books: The Enchanted Wood (1939), The Magic Faraway Tree (1943), The Folk of the Faraway Tree (1946) and Up the Faraway Tree (1951).