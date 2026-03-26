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Poster of The Magic Faraway Tree
6.7
The Magic Faraway Tree - Trailer
Kinoafisha Films The Magic Faraway Tree
6.7

The Magic Faraway Tree

, 2025
The Magic Faraway Tree
USA / Adventure, Family
Trailers
Going 48
Not going 5
Poster of The Magic Faraway Tree
6.7
Going 48
Not going 5
The Magic Faraway Tree - Trailer
The Magic Faraway Tree  Trailer

Synopsis

Soon after the Thompson family’s arrival in the countryside, the three children – Beth, Joe, and Fran – discover a magical tree and its extraordinary and eccentric residents, including Moonface, Silky, Dame Washalot, and Saucepan Man. At the top of the tree, they are transported to spectacular and fantastical lands and, through the joys and challenges of their adventures, the Thompsons learn to reconnect and value each other for the first time in years.

Cast

Rebecca Ferguson
Rebecca Ferguson
Dame Snap
Andrew Garfield
Andrew Garfield
Tim
Claire Foy
Claire Foy
Polly
Pippa Bennett-Warner
Pippa Bennett-Warner
Jennifer Saunders
Jennifer Saunders
Grandmother Thompson
Nicola Coughlan
Nicola Coughlan
Silky
Nonso Anozie
Nonso Anozie
Moonface
Mark Heap
Mark Heap
Mr. Oom Boom Boom
Lenny Henry
Lenny Henry
Oliver Chris
Oliver Chris
Mr. Watzisname
Jessica Gunning
Jessica Gunning
Dame Washalot
Michael Palin
Michael Palin
Know-All
Director Ben Gregor
Writer Simon Farnaby, Enid Blyton
Composer Isabella Summers
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2025
Online premiere 12 May 2026
World premiere 26 March 2026
Release date
7 May 2026 Russia Атмосфера Кино
20 August 2026 Argentina ATP
26 March 2026 Australia G
30 April 2026 Austria AA
12 August 2026 Belgium 6
10 September 2026 Brazil
21 August 2026 Canada G
16 April 2026 Croatia o.A.
26 March 2026 Czechia
29 May 2026 Estonia
30 April 2026 Germany 0
27 March 2026 Great Britain U
28 May 2026 Hungary 6
23 April 2026 Iceland Allowed
17 April 2026 Indonesia SU
27 March 2026 Ireland G
30 July 2026 Israel All
7 May 2026 Kazakhstan 6+
7 May 2026 Kyrgyzstan
15 May 2026 Latvia
27 March 2026 Lithuania N7
13 August 2026 Luxembourg A
20 August 2026 Mexico
14 May 2026 Moldova AG
16 April 2026 Montenegro o.A.
19 August 2026 Netherlands 6
26 March 2026 Panama
22 April 2026 Philippines G
27 May 2026 Poland
27 March 2026 Romania
16 April 2026 Serbia o.A.
27 March 2026 Singapore PG
27 March 2026 Slovakia U
3 April 2026 South Africa
9 October 2026 Spain
12 June 2026 Turkey
20 August 2026 UAE 18TC
21 August 2026 USA
27 March 2026 Ukraine
7 May 2026 Uzbekistan 6+
Worldwide Gross $32,244,082
Production Ashland Hill Media Finance, Elysian Film Group, Neal Street Productions
Also known as
The Magic Faraway Tree, Der Wunderweltenbaum, A Magia Da Árvore Longínqua, A Maravilhosa Árvore Encantada, A varázslatos titokfa, Burvju koka galotnē, Čarobno drevo, Čarobno drvo, Copacul magic din lumea fermecată, Drzewo magii, El árbol mágico, El árbol muy muy lejano, Gizemli Ağaç, Kauge kauge võlupuu, L'arbre enchanté, Příběhy Kouzelného stromu, Príbehy kúzelného stromu, Stebuklingas tolumų medis, Вверх по волшебному дереву, Таємні світи магічного дерева

Film rating

6.7
Rate 19 votes
6.2 IMDb
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Best Films of 2025 
Updated 19 August 2026

Film Trailers

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The Magic Faraway Tree - Trailer
The Magic Faraway Tree Trailer
The Magic Faraway Tree - Teaser trailer
The Magic Faraway Tree Teaser trailer
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Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Interesting facts

Adapted from the 1943 novel "The Magic Faraway Tree" by Enid Blyton. In fact, Blyton's 'The Faraway Tree' sequence comprises four books: The Enchanted Wood (1939), The Magic Faraway Tree (1943), The Folk of the Faraway Tree (1946) and Up the Faraway Tree (1951).

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