|22 January 2004
|Russia
|UPI
|12+
|1 January 2004
|Argentina
|26 December 2003
|Australia
|17 December 2003
|Austria
|28 January 2004
|Bahrain
|22 January 2004
|Belarus
|17 December 2003
|Belgium
|26 December 2003
|Bolivia
|25 December 2003
|Brazil
|10 January 2004
|Bulgaria
|17 December 2003
|Canada
|17 December 2003
|Chile
|12 March 2004
|China
|25 December 2003
|Colombia
|28 December 2003
|Croatia
|15 January 2004
|Czechia
|17 December 2003
|Denmark
|26 December 2003
|Ecuador
|11 February 2004
|Egypt
|2 January 2004
|Estonia
|17 December 2003
|Finland
|17 December 2003
|France
|22 January 2004
|Georgia
|17 December 2003
|Germany
|17 December 2003
|Great Britain
|17 December 2003
|Greece
|18 December 2003
|Hong Kong
|8 January 2004
|Hungary
|26 December 2003
|Iceland
|6 February 2004
|India
|14 January 2004
|Indonesia
|17 December 2003
|Ireland
|18 December 2003
|Israel
|22 January 2004
|Italy
|14 February 2004
|Japan
|23 January 2004
|Kazakhstan
|28 January 2004
|Kuwait
|20 April 2024
|Latvia
|N12
|26 December 2003
|Lebanon
|22 December 2003
|Lithuania
|19 December 2003
|Malaysia
|17 December 2003
|Mexico
|19 March 2026
|Montenegro
|o.A.
|17 December 2003
|Netherlands
|1 December 2003
|New Zealand
|17 December 2003
|Norway
|25 December 2003
|Panama
|26 December 2003
|Paraguay
|19 December 2003
|Peru
|9 January 2004
|Philippines
|1 January 2004
|Poland
|17 December 2003
|Portugal
|19 December 2003
|Puerto Rico
|2 January 2004
|Romania
|19 March 2026
|Serbia
|o.A.
|18 December 2003
|Singapore
|15 January 2004
|Slovakia
|8 January 2004
|Slovenia
|19 December 2003
|South Africa
|17 December 2003
|South Korea
|17 December 2003
|Spain
|17 December 2003
|Sweden
|17 December 2003
|Switzerland
|18 December 2003
|Taiwan
|19 December 2003
|Thailand
|19 December 2003
|Turkey
|26 December 2003
|UAE
|17 December 2003
|USA
|22 January 2004
|Ukraine
|26 December 2003
|Uruguay
|25 December 2003
|Venezuela
|29 November 2023
|Viet Nam
The trilogy's final day of filming actually took place more than a month after the film had opened in cinemas, and three weeks after the 2004 Academy Awards. Sir Peter Jackson organised a final shot of skulls on the floor of the tunnel known as the Paths of the Dead, which was later included on the Extended Edition DVD. He found it amusing to be shooting additional material for a picture that had already won the Best Picture Oscar.