Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Lord of the Rings: The Return of the King
8.7
The Lord of the Rings: The Return of the King - trailer in russian трилогии
Kinoafisha Films The Lord of the Rings: The Return of the King
8.7

The Lord of the Rings: The Return of the King

, 2003
The Lord of the Rings: The Return of the King
USA, New Zealand, Germany / Fantasy / 18+
Trailers
Poster of The Lord of the Rings: The Return of the King
8.7
The Lord of the Rings: The Return of the King - trailer in russian трилогии
The Lord of the Rings: The Return of the King trailer in russian трилогии

Synopsis

Gandalf and Aragorn lead the World of Men against Sauron's army to draw his gaze from Frodo and Sam as they approach Mount Doom with the One Ring.

Cast

Elijah Wood
Elijah Wood
Ian McKellen
Ian McKellen
Viggo Mortensen
Viggo Mortensen
Sean Astin
Sean Astin
Liv Tyler
Liv Tyler
Billy Boyd
Billy Boyd
Director Peter Jackson
Writer J.R.R. Tolkien, Fran Walsh, Philippa Boyens, Peter Jackson
Composer Howard Shore
Cast and Crew

Film details

Country USA / New Zealand / Germany
Runtime 3 hours 21 minutes
Production year 2003
Online premiere 16 March 2021
World premiere 1 December 2003
Release date
22 January 2004 Russia UPI 12+
1 January 2004 Argentina
26 December 2003 Australia
17 December 2003 Austria
28 January 2004 Bahrain
22 January 2004 Belarus
17 December 2003 Belgium
26 December 2003 Bolivia
25 December 2003 Brazil
10 January 2004 Bulgaria
17 December 2003 Canada
17 December 2003 Chile
12 March 2004 China
25 December 2003 Colombia
28 December 2003 Croatia
15 January 2004 Czechia
17 December 2003 Denmark
26 December 2003 Ecuador
11 February 2004 Egypt
2 January 2004 Estonia
17 December 2003 Finland
17 December 2003 France
22 January 2004 Georgia
17 December 2003 Germany
17 December 2003 Great Britain
17 December 2003 Greece
18 December 2003 Hong Kong
8 January 2004 Hungary
26 December 2003 Iceland
6 February 2004 India
14 January 2004 Indonesia
17 December 2003 Ireland
18 December 2003 Israel
22 January 2004 Italy
14 February 2004 Japan
23 January 2004 Kazakhstan
28 January 2004 Kuwait
20 April 2024 Latvia N12
26 December 2003 Lebanon
22 December 2003 Lithuania
19 December 2003 Malaysia
17 December 2003 Mexico
19 March 2026 Montenegro o.A.
17 December 2003 Netherlands
1 December 2003 New Zealand
17 December 2003 Norway
25 December 2003 Panama
26 December 2003 Paraguay
19 December 2003 Peru
9 January 2004 Philippines
1 January 2004 Poland
17 December 2003 Portugal
19 December 2003 Puerto Rico
2 January 2004 Romania
19 March 2026 Serbia o.A.
18 December 2003 Singapore
15 January 2004 Slovakia
8 January 2004 Slovenia
19 December 2003 South Africa
17 December 2003 South Korea
17 December 2003 Spain
17 December 2003 Sweden
17 December 2003 Switzerland
18 December 2003 Taiwan
19 December 2003 Thailand
19 December 2003 Turkey
26 December 2003 UAE
17 December 2003 USA
22 January 2004 Ukraine
26 December 2003 Uruguay
25 December 2003 Venezuela
29 November 2023 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $94,000,000
Worldwide Gross $1,149,079,287
Production New Line Cinema, WingNut Films, The Saul Zaentz Company
Also known as
The Lord of the Rings: The Return of the King, El señor de los anillos: El retorno del rey, The Return of the King, Sagan om konungens återkomst, Властелин колец: Возвращение короля, 魔戒三部曲：王者再臨, A Gyűrűk Ura: A király visszatér, Arbab-e halgheha 3: Bazgasht-e padeshah, Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn: Sự Quay Trở Lại Của Nhà Vua, Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs, El senyor dels anells: El retorn del rei, Gospodar prstanov: Kraljeva vrnitev, Gospodar prstenova: Povratak kralja, Gospodarot na prstenite: Vrakjanjeto na kralot, Gredzenu pavēlnieks: Karaļa atgriešanās, Hringadróttinssaga: Hilmir snýr heim, Il Signore degli Anelli - Il ritorno del re, In de ban van de ring: De terugkeer van de koning, Kryezoti i Unazave: Kthimi i Mbretit, Le Seigneur des anneaux : Le Retour du roi, Le seigneur des anneaux: Le retour du roi, Maha Songkhram Ching Phiphop, O arhontas ton dahtylidion: I epistrofi tou vasilia, O Senhor dos Anéis - O Regresso do Rei, O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei, Pán prsteňov: Návrat kráľa, Pán prstenů: Návrat krále, Ringenes herre: Atter en konge, Ringenes herre: Kongen vender tilbage, Rôdo obu za ringu - Ô no kikan, Sagan om konungens återkomst: Härskarringen, Sar Hatabaot: Shivat Hamelekh', Seyed alkhavatem 3: Awdat almalek, Sõrmuste isand: Kuninga tagasitulek, Stăpânul inelelor: Întoarcerea regelui, Taru Sormusten Herrasta - Kuninkaan paluu, Taru sormusten herrasta: Kuninkaan paluu, Uzuklar hukmdori: Qirolning qaytishi, Üzüklərin hökmdarı: Kralın qayıdışı, Władca Pierścieni: Powrót króla, Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü, Žiedų valdovas. Karaliaus sugrįžimas, Ο άρχοντας των δαχτυλιδιών: Η επιστροφή του βασιλιά, Властелинът на пръстените: Завръщането на краля, Володар перснів: Повернення короля, Господар прстенова: Повратак краља, Жүзіктер әміршісі: Патшаның оралуы, Сақиналар әміршісі: Патшаның оралуы, दी लार्ड ऑफ दी रिंग्स: रिर्टन ऑफ दी किंग, 반지의 제왕: 왕의 귀환, ロード・オブ・ザ・リング　王の帰還, 指环王：王者无敌

Film rating

8.7
Rate 161 votes
9 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  28 In the Fantasy genre  3 In films of USA  16 In films of New Zealand  3 In films of Germany  2 In films of 2003  1

Film Trailers

All trailers
The Lord of the Rings: The Return of the King - trailer in russian трилогии
The Lord of the Rings: The Return of the King Trailer in russian трилогии
The Lord of the Rings: The Return of the King - trailer in russian
The Lord of the Rings: The Return of the King Trailer in russian
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack The Lord of the Rings: The Return of the King

Quotes

Aragorn Hold your ground, hold your ground! Sons of Gondor, of Rohan, my brothers! I see in your eyes the same fear that would take the heart of me. A day may come when the courage of men fails, when we forsake our friends and break all bonds of fellowship, but it is not this day. An hour of wolves and shattered shields, when the age of men comes crashing down! But it is not this day! This day we fight! By all that you hold dear on this good Earth, I bid you *stand, Men of the West!*
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Interesting facts

The trilogy's final day of filming actually took place more than a month after the film had opened in cinemas, and three weeks after the 2004 Academy Awards. Sir Peter Jackson organised a final shot of skulls on the floor of the tunnel known as the Paths of the Dead, which was later included on the Extended Edition DVD. He found it amusing to be shooting additional material for a picture that had already won the Best Picture Oscar.

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more