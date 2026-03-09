|26 March 2026
|Russia
|19 March 2026
|Argentina
|19 March 2026
|Australia
|20 March 2026
|Austria
|10
|19 March 2026
|Bahrain
|18 March 2026
|Belgium
|19 March 2026
|Brazil
|20 March 2026
|Bulgaria
|19 March 2026
|Canada
|19 March 2026
|Chile
|20 March 2026
|China
|19 March 2026
|Colombia
|20 March 2026
|Croatia
|o.A.
|19 March 2026
|Czechia
|19 March 2026
|Denmark
|20 March 2026
|Estonia
|20 March 2026
|Finland
|18 March 2026
|France
|19 March 2026
|Germany
|20 March 2026
|Great Britain
|19 March 2026
|Greece
|19 March 2026
|Guatemala
|19 March 2026
|Hong Kong
|19 March 2026
|Hungary
|19 March 2026
|Iceland
|Unrated
|26 March 2026
|India
|U/A 13+
|8 April 2026
|Indonesia
|20 March 2026
|Ireland
|12A
|19 March 2026
|Israel
|19 March 2026
|Italy
|20 March 2026
|Japan
|19 March 2026
|Kazakhstan
|16+
|19 March 2026
|Kyrgyzstan
|12+
|20 March 2026
|Latvia
|N12
|19 March 2026
|Lebanon
|20 March 2026
|Lithuania
|19 March 2026
|Macao
|B
|19 March 2026
|Mexico
|26 March 2026
|Moldova
|AP 12
|20 March 2026
|Montenegro
|o.A.
|20 March 2026
|Myanmar
|20 March 2026
|Nepal
|19 March 2026
|Netherlands
|12
|19 March 2026
|New Zealand
|M
|20 March 2026
|Norway
|12
|20 March 2026
|Pakistan
|19 March 2026
|Panama
|19 March 2026
|Peru
|18 March 2026
|Philippines
|20 March 2026
|Poland
|19 March 2026
|Portugal
|19 March 2026
|Puerto Rico
|PG-13
|19 March 2026
|Qatar
|20 March 2026
|Romania
|20 March 2026
|Serbia
|o.A.
|19 March 2026
|Singapore
|19 March 2026
|Slovakia
|12
|20 March 2026
|South Africa
|18 March 2026
|South Korea
|20 March 2026
|Spain
|20 March 2026
|Sweden
|19 March 2026
|Switzerland
|18 March 2026
|Taiwan
|6+
|19 March 2026
|Thailand
|20 March 2026
|Turkey
|19 March 2026
|UAE
|18TC
|20 March 2026
|USA
|20 March 2026
|Ukraine
|19 March 2026
|Uzbekistan
|20 March 2026
|Viet Nam