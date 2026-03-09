Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Project Hail Mary
8.7
Project Hail Mary - Project Hail Mary | “Roommates”
Kinoafisha Films Project Hail Mary
8.7

Project Hail Mary

, 2026
Project Hail Mary
USA / Sci-Fi, Thriller, Drama, Comedy, Adventure
Tickets Trailers
Going 363
Not going 16
Tickets
Poster of Project Hail Mary
8.7
Tickets
Going 363
Not going 16
Project Hail Mary - Project Hail Mary | “Roommates”
Project Hail Mary  Project Hail Mary | “Roommates”

Synopsis

Ryland Grace is the sole survivor on a desperate, last-chance mission - and if he fails, humanity and the Earth itself will perish. Except that right now, he doesn't know that. He can't even remember his own name, let alone the nature of his assignment or how to complete it. All he knows is that he's been asleep for a very, very long time. And he's just been awakened to find himself millions of miles from home, with nothing but two corpses for company. His crew-mates dead, his memories fuzzily returning, he realizes that an impossible task now confronts him. Alone on this tiny ship that's been cobbled together by every government and space agency on the planet and hurled into the depths of space, it's up to him to conquer an extinction-level threat to our species. And thanks to an unexpected ally, he just might have a chance.

Cast

Ryan Gosling
Ryan Gosling
Ryland Grace
Sandra Hüller
Sandra Hüller
Eva Stratt
Ken Leung
Ken Leung
Yáo Li-Jie
Milana Vayntrub
Milana Vayntrub
Olesya Ilyukhina
Lionel Boyce
Lionel Boyce
Carl
James Wright
James Wright
Orion Lee
Orion Lee
Xi
Liz Kingsman
Liz Kingsman
Shapiro
Aaron Neil
Aaron Neil
Narender
James Ortiz
James Ortiz
Rocky
Alice Brittain
Alice Brittain
Home Depot Cashier
Mia Soteriou
Mia Soteriou
Dr. Browne
Director Phil Lord, Christopher Miller
Writer Drew Goddard, Andy Weir
Composer Daniel Pemberton
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 36 minutes
Production year 2026
Online premiere 19 March 2026
World premiere 9 March 2026
Release date
26 March 2026 Russia
19 March 2026 Argentina
19 March 2026 Australia
20 March 2026 Austria 10
19 March 2026 Bahrain
18 March 2026 Belgium
19 March 2026 Brazil
20 March 2026 Bulgaria
19 March 2026 Canada
19 March 2026 Chile
20 March 2026 China
19 March 2026 Colombia
20 March 2026 Croatia o.A.
19 March 2026 Czechia
19 March 2026 Denmark
20 March 2026 Estonia
20 March 2026 Finland
18 March 2026 France
19 March 2026 Germany
20 March 2026 Great Britain
19 March 2026 Greece
19 March 2026 Guatemala
19 March 2026 Hong Kong
19 March 2026 Hungary
19 March 2026 Iceland Unrated
26 March 2026 India U/A 13+
8 April 2026 Indonesia
20 March 2026 Ireland 12A
19 March 2026 Israel
19 March 2026 Italy
20 March 2026 Japan
19 March 2026 Kazakhstan 16+
19 March 2026 Kyrgyzstan 12+
20 March 2026 Latvia N12
19 March 2026 Lebanon
20 March 2026 Lithuania
19 March 2026 Macao B
19 March 2026 Mexico
26 March 2026 Moldova AP 12
20 March 2026 Montenegro o.A.
20 March 2026 Myanmar
20 March 2026 Nepal
19 March 2026 Netherlands 12
19 March 2026 New Zealand M
20 March 2026 Norway 12
20 March 2026 Pakistan
19 March 2026 Panama
19 March 2026 Peru
18 March 2026 Philippines
20 March 2026 Poland
19 March 2026 Portugal
19 March 2026 Puerto Rico PG-13
19 March 2026 Qatar
20 March 2026 Romania
20 March 2026 Serbia o.A.
19 March 2026 Singapore
19 March 2026 Slovakia 12
20 March 2026 South Africa
18 March 2026 South Korea
20 March 2026 Spain
20 March 2026 Sweden
19 March 2026 Switzerland
18 March 2026 Taiwan 6+
19 March 2026 Thailand
20 March 2026 Turkey
19 March 2026 UAE 18TC
20 March 2026 USA
20 March 2026 Ukraine
19 March 2026 Uzbekistan
20 March 2026 Viet Nam
Budget $200,000,000
Worldwide Gross $683,979,467
Production Amazon MGM Studios, General Admission, Lord Miller
Also known as
Project Hail Mary, Proyecto Fin del mundo, Der Astronaut - Project Hail Mary, Projet Dernière Chance, Αποστολή «Χαίρε Μαρία», Проект «Конец света», A Hail Mary-küldetés, Ave Maria, Devoradores de Estrelas, Kurtuluş Projesi, L'Ultima Missione: Project Hail Mary, Operaatio Ave Maria, Posledná šanca, Pro'yect Hail Mary, Proiectul Hail Mary, Projekt Hail Mary, Projekt Spasitelj, Projekt Zadnje upanje, Projektas Sveika, Marija, Projekts Ave Maria, Projeto Hail Mary, Proyecto Salvación, Spasitel, Thoát Khỏi Tận Thế, Проектот Очајнички обид, Проєкт Аве Марія, Пројекат Очајнички покушај, प्रोजेक्ट हेल मैरी, プロジェクト・ヘイル・メアリー, 挽救计划, 末日聖母號, 極限返航, Проект «Аве Мария», ภารกิจกู้สุริยะ, Projecto Hail Mary, Projekti Shpresa e Fundit, Проект «Последняя надежда», مشروع هيل ماري, Projecto Fin del Mundo

Film rating

8.7
Rate 213 votes
8.2 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  25 In the Sci-Fi genre  2 In the Thriller genre  6 In the Drama genre  7 In the Comedy genre  2 In the Adventure genre  8 In films of USA  13 In films of 2026  7
Updated 24 July 2026

Film Trailers

All trailers
Project Hail Mary - Project Hail Mary | “Roommates”
Project Hail Mary Project Hail Mary | “Roommates”
Project Hail Mary - Trailer 2
Project Hail Mary Trailer 2
All trailers All Top Trailers on Our Channel
How to book tickets How to book tickets with a bank card How to get to the cinema with an electronic ticket What to do if... Got any questions left?
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
Showtimes Showtimes and Tickets
Kinokvartal
19:50 from 650 ₽
Kinokvartal na Varshavskoy
12:25 from 300 ₽
All showtimes and tickets

«Project Hail Mary» now playing

Today 24 Tomorrow 25 Sun 26
How do I book tickets for Project Hail Mary? Select a showtime to book tickets online.
Legend Help with tickets
Showtime 20:50 from 400 ₽
Started 20:50 from 400 ₽
Tickets Available 20:50 from 400 ₽
Low price 20:50 from 400 ₽
Kinokvartal
Yasenevo
2D
19:50 from 650 ₽
Kinokvartal na Varshavskoy
Varshavskaya
2D
12:25 from 300 ₽
All showtimes and tickets
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more