Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
The Hobbit: An Unexpected Journey

, 2012
The Hobbit: An Unexpected Journey
USA / Fantasy, Adventure / 18+
Tickets Trailers
Tickets
Tickets
Synopsis

A reluctant hobbit, Bilbo Baggins, sets out to the Lonely Mountain with a spirited group of dwarves to reclaim their mountain home, and the gold within it from the dragon Smaug.

Cast

Orlando Bloom
Martin Freeman
Ian McKellen
Andy Serkis
Aidan Turner
Cate Blanchett
Director Peter Jackson
Writer Guillermo del Toro, Fran Walsh, Philippa Boyens, Peter Jackson
Composer Howard Shore
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 46 minutes
Production year 2012
Online premiere 5 November 2013
World premiere 26 November 2012
Release date
20 December 2012 Russia КАРО Премьер 12+
13 December 2012 Argentina
19 December 2012 Armenia
26 December 2012 Australia
13 December 2012 Austria
19 December 2012 Belarus
12 December 2012 Belgium
14 December 2012 Brazil
14 December 2012 Bulgaria
14 December 2012 Canada
25 December 2012 Colombia
13 December 2012 Czechia
12 December 2012 Denmark
14 December 2012 Estonia
12 December 2012 Finland
12 December 2012 France
13 December 2012 Germany
14 December 2012 Great Britain
13 December 2012 Greece
13 December 2012 Hong Kong
13 December 2012 Hungary
26 December 2012 Iceland
14 December 2012 Ireland
13 December 2012 Israel
13 December 2012 Italy
14 December 2012 Japan
19 December 2012 Kazakhstan
14 December 2012 Lithuania
14 December 2012 Mexico
12 December 2012 Netherlands
26 November 2012 New Zealand
12 December 2012 Norway
14 December 2012 Paraguay
28 December 2012 Poland
13 December 2012 Portugal
14 December 2012 Romania
13 December 2012 Singapore
12 December 2012 Slovakia
14 December 2012 South Africa
13 December 2012 South Korea
14 December 2012 Spain
12 December 2012 Sweden
14 December 2012 Taiwan
13 December 2012 Thailand
14 December 2012 Turkey
14 December 2012 USA
20 December 2012 Ukraine
28 December 2012 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $180,000,000
Worldwide Gross $1,017,453,991
Production Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), New Line Cinema, WingNut Films
Also known as
The Hobbit: An Unexpected Journey, El Hobbit: Un viaje inesperado, Хоббит: Нежданное путешествие, A hobbit: Váratlan utazás, De Hobbit: Een onverwachte reis, Der Hobbit - Eine unerwartete Reise, Der Hobbit: Eine unerwartete Reise, El hòbbit: Un viatge inesperat, Ha'Hobbit: masa bilti tzafui, Hobbit - en oväntad resa, Hobbit, czyli tam i z powrotem, Hobbit: Beklenmedik Yolculuk, Hobbit: En oväntad resa, Hobbit: Gözlənilməz səyahət, Hobbit: Kutilmagan sayohat, Hobbit: Niezwykła podróż, Hobbit: Safar-e gheyr-e montazereh, Hobbit: Tam i z powrotem, Hobbit: Ένα αναπάντεχο ταξίδι, Hobbiten: En uventet reise, Hobbitten: En uventet rejse, Hobbitul: O călătorie neașteptată, Hobit: Neočakávaná cesta, Hobit: Neočekávaná cesta, Hobit: Neocekivano putovanje, Hobit: Neočekivano putovanje, Hobit: Nepricakovano potovanje, Hobitas: nelaukta kelionė, Hobits: Negaidīts ceļojums, Hobitti - Odottamaton matka, Hobitto o moigake nai boken, Kääbik: Ootamatu teekond, Le Hobbit : Un Voyage Inattendu, Le Hobbit: Un Voyage Inattendu, Lo Hobbit - Un viaggio inaspettato, Người Hobbit: Hành Trình Vô Định, Niezwykła podróż Hobbita, O Hobbit: Uma Jornada Inesperada, O Hobbit: Uma Viagem Inesperada, The Hobbit: Part 1, Χόμπιτ: Ένα αναπάντεχο ταξίδι, Хоббит: Күтпеген саяхат, Хоббит: Күтүлбөгөн саякат, Хоббит: Сафари ғайричашмдошт, Хоббіт: Несподівана подорож, Хобит: Неочаквано пътешествие, Хобит: Неочекивано путовање, Хобіт. Нечаканая вандроўка, दि हॉबिट: एक अनोखा सफर, 호빗: 뜻밖의 여정, ホビット　思いがけない冒険, 哈比人：意外旅程, 指环王前传：霍比特人(上), 霍比特人1：意外之旅

Film rating

8.2
Rate 161 votes
7.8 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  181 In the Fantasy genre  12 In the Adventure genre  49 In films of USA  120 In films of 2012  4

Film Trailers

All trailers
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
Quotes

Galadriel Mithrandir? Why the Halfling?
Gandalf I don't know. Saruman believes that it is only great power that can hold evil in check. But that is not what I have found. I've found it is the small things, everyday deeds of ordinary folk that keeps the darkness at bay. Simple acts of kindness and love. Why Bilbo Baggins? Perhaps it is because I am afraid, and he gives me courage.
How to book tickets How to book tickets with a bank card How to get to the cinema with an electronic ticket What to do if... Got any questions left?
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
Showtimes Showtimes and Tickets
Kinomaks Mozaika
19:20 from 500 ₽
Kinomaks Prazhskaya
19:20 from 540 ₽
All showtimes and tickets

«The Hobbit: An Unexpected Journey» now playing

Today 22
Format
Group Screenings
How do I book tickets for The Hobbit: An Unexpected Journey? Select a showtime to book tickets online.
Legend Help with tickets
Showtime 20:50 from 400 ₽
Started 20:50 from 400 ₽
Tickets Available 20:50 from 400 ₽
Low price 20:50 from 400 ₽
Kinomaks Mozaika
Kozhuhovskaya
2D
19:20 from 500 ₽
Kinomaks Prazhskaya
Prazhskaya
2D
19:20 from 540 ₽
Kinomaks Riga Moll g. Moskva, 5-y km ot MKAD Novorizhskogo sh., TRK «Riga Moll»
2D
19:20 from 660 ₽
All showtimes and tickets
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more