Poster of The Drama
The Drama

The Drama

The Drama 18+
The Drama - teaser
The Drama  teaser
Country USA
Production year 2026
World premiere 2 April 2026
Release date
16 April 2026 Russia Вольга 18+
9 April 2026 Argentina
2 April 2026 Australia
9 April 2026 Brazil
3 April 2026 Canada
2 April 2026 Czechia
3 April 2026 Estonia
2 April 2026 Finland K-12
8 April 2026 France
2 April 2026 Germany
3 April 2026 Great Britain
3 April 2026 Ireland
2 April 2026 Italy
10 April 2026 Latvia
17 April 2026 Lithuania
9 April 2026 Mexico
10 April 2026 Poland
16 April 2026 Singapore
10 April 2026 Sweden
3 April 2026 USA
2 April 2026 Ukraine
Production A24, Live Free or Die Films, Square Peg
Also known as
The Drama, Drama, El Drama, Kész dráma, O Drama, Вот это драма!, 抓馬戀人
Director
Kristoffer Borgli
Cast
Zendaya
Robert Pattinson
Zoe Winters
Mamoudou Athie
Alana Haim
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Trailers
The Drama - teaser
The Drama Teaser
The Drama - russian teaser-trailer
The Drama Russian teaser-trailer
