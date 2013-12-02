Menu
Рейтинги
8.0 IMDb Rating: 7.8
Rate
18 posters
Kinoafisha Films The Hobbit: The Desolation of Smaug

The Hobbit: The Desolation of Smaug

The Hobbit: The Desolation of Smaug 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

The dwarves, along with Bilbo Baggins and Gandalf the Grey, continue their quest to reclaim Erebor, their homeland, from Smaug. Bilbo Baggins is in possession of a mysterious and magical ring.
The Hobbit: The Desolation of Smaug - trailer in russian 1
The Hobbit: The Desolation of Smaug  trailer in russian 1
Country USA / New Zealand
Runtime 2 hours 41 minutes
Production year 2013
Online premiere 28 October 2014
World premiere 2 December 2013
Release date
13 December 2013 Russia КАРО Премьер 12+
2 February 2014 Argentina
26 December 2013 Australia
18 December 2013 Belarus
11 December 2013 Belgium
20 December 2013 Brazil
13 December 2013 Bulgaria
13 December 2013 Canada
12 December 2013 Chile
12 February 2014 China
20 December 2013 Colombia
13 December 2013 Croatia
13 December 2013 Denmark
12 December 2013 Egypt
13 December 2013 Estonia
11 December 2013 Finland
11 December 2013 France
11 December 2013 Germany
13 December 2013 Great Britain
12 December 2013 Greece
12 December 2013 Hong Kong
13 December 2013 Hungary
26 December 2013 Iceland
13 December 2013 India
13 December 2013 Indonesia
13 December 2013 Ireland
12 December 2013 Israel
12 December 2013 Italy
13 December 2013 Japan
18 December 2013 Kazakhstan
13 December 2013 Lithuania
13 December 2013 Mexico
11 December 2013 Netherlands
13 December 2013 New Zealand
12 December 2013 North Macedonia
11 December 2013 Norway
12 December 2013 Peru
27 December 2013 Poland
12 December 2013 Portugal
13 December 2013 Romania
12 December 2013 Singapore
12 December 2013 Slovakia
13 December 2013 Slovenia
13 December 2013 South Africa
12 December 2013 South Korea
13 December 2013 Spain
11 December 2013 Sweden
13 December 2013 Taiwan
12 December 2013 Thailand
13 December 2013 Turkey
13 December 2013 USA
18 December 2013 Ukraine
13 December 2013 Venezuela
3 January 2014 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $225,000,000
Worldwide Gross $959,079,095
Production Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), New Line Cinema, WingNut Films
Also known as
The Hobbit: The Desolation of Smaug, El Hobbit: La desolación de Smaug, The Hobbit: The Desolation of Smaug Extended Edition, O Hobbit: A Desolação de Smaug, Хоббит: Пустошь Смауга, A hobbit: Smaug pusztasága, De Hobbit: de Woestenij van Smaug, Der Hobbit - Smaugs Einöde, Der Hobbit: Smaugs Einöde, HaHobit: Mapal'to Shel Smaug, Hobbit - Smaugs ödemark, Hobbit 2, Hobbit 2: La desolación de Smaug, Hobbit 2: Pustkowie Smauga, Hobbit: I erimia tou Nosfisti, Hobbit: Naboodi-e Smaug, Hobbit: Pustkowie Smauga, Hobbit: Smaug vayronasi, Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları, Hobbit: Smaugs ödemark, Hobbit: Smauqun xarabalığı, Hobbiten: Smaugs ødemark, Hobbitten: Dragen Smaugs ødemark, Hobbitul: Dezolarea lui Smaug, Hobit: Šmakova dračí poušť, Hobit: Smaugova pusca, Hobit: Smaugova pustatina, Hobit: Smaugova pustoš, Hobitas: Smogo dykynė, Hobiti: Smaugis aokhrebuli, Hobits: Smoga posta zeme, Hobitti - Smaugin autioittama maa, Hobitto: Tatsu ni ubau wareta ôkoku, Kääbik 2: Smaugi laastatud maa, Le Hobbit : La Désolation de Smaug, Le Hobbit: La Désolation de Smaug, Lo Hobbit - La desolazione di Smaug, Người Hobbit: Đại Chiến Với Rồng Lửa, The Hobbit Part 2, The Hobbit: Part 2, There and Back Again Part 2, Χόμπιτ: Η ερημιά του Νοσφιστή, Хоббит: Смаугдун ээн талаасы, Хоббит: Смаугтың тақыры, Хоббит: Харобшавии Смауг, Хоббіт: Пустка Смога, Хобит: Пущинакът на Смог, Хобит: Шмаугова пустошења, Хобіт. Пустка Смаўга, الهوبيت: خراب سماغ, दि हॉबिट: एक अनोखी जंग, ホビット　竜に奪われた王国, 哈比人：荒谷惡龍, 霍比特人2：史矛革之战
Director
Peter Jackson
Peter Jackson
Cast
Martin Freeman
Martin Freeman
Benedict Cumberbatch
Benedict Cumberbatch
Elijah Wood
Elijah Wood
Hugo Weaving
Hugo Weaving
Cate Blanchett
Cate Blanchett
Cast and Crew
Film rating

8.0
Rate 105 votes
7.8 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  274
Film Reviews

Dimon78 2 April 2015, 12:51
Фильм затянут, налито воды сверх всякой меры, слишком мрачный, есть противоречия с "Кольцами".
Первая часть имхо получилась более… Read more…
Очевидец 2 April 2015, 12:51
Не ожидал, что фильм окажется таким динамичным и зрелищным и все 2ч41мин пронеслись на одном дыхании, что особенно контрастно в сравнении с… Read more…
Quotes
Legolas [Looking at two pictures in a locket that he has confiscated from Gloin. The picture on the left has a long thick beard] Who is this? Your brother?
Gloin That is my wife!
Legolas [Looking at the infant in the other picture] And who is this horrid creature? A goblin mutant?
Gloin That is my wee lad, Gimli!
Film Trailers All trailers
The Hobbit: The Desolation of Smaug - trailer in russian 1
The Hobbit: The Desolation of Smaug Trailer in russian 1
The Hobbit: The Desolation of Smaug - trailer in russian 2
The Hobbit: The Desolation of Smaug Trailer in russian 2
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack The Hobbit: The Desolation of Smaug
Stills
