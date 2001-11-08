Menu
The Lord of the Rings

The Lord of the Rings

The Lord of the Rings 18+
Synopsis

The Fellowship of the Ring embark on a journey to destroy the One Ring and end Sauron's reign over Middle-earth.
Country USA
Runtime 2 hours 12 minutes
Production year 1978
Online premiere 8 November 2001
World premiere 15 November 1978
Release date
15 November 1978 Russia 0+
29 November 1979 Argentina
7 March 1980 Australia
4 July 1980 Brazil
19 December 1979 Denmark
21 March 1980 Finland
23 January 1980 France
16 August 1979 Germany
5 July 1979 Great Britain
23 September 1981 Iceland
13 October 1980 India
14 September 1979 Ireland
6 December 1979 Italy
21 July 1979 Japan
15 November 1978 Kazakhstan
27 June 1980 Mexico
2 August 1979 Netherlands
5 April 1980 Portugal
31 August 1979 Spain
25 December 1979 Sweden
15 November 1978 USA
15 November 1978 Ukraine
MPAA PG
Budget $4,000,000
Worldwide Gross $30,477,175
Production Fantasy Films, Bakshi Productions, Saul Zaentz Film Productions
Also known as
The Lord of the Rings, El señor de los anillos, Der Herr der Ringe, Gospodar prstenova, In de Ban van de Ring, Le seigneur des anneaux, O Senhor dos Anéis, Ringenes herre, Властелин колец, A Gyűrűk Ura, Blastelin kolets, El Senyor dels Anells, Gospodar prstanov, Gospodarot na prstenite, Hringadróttinssaga, Il signore degli anelli, J.R.R. Tolkien's The Lord of the Rings, J.R.R. Tolkiens Der Herr der Ringe, O arhontas ton daktylidion, Pán prstenov, Pán prstenù, Sagan om ringen, Sõrmuste isand, Stapanul inelelor, Taru Sormusten Herrasta, Vlastelinut na prustenite, Władca Pierścieni, Yubiwa monogatari, Yüzüklerin Efendisi, Ziedu Valdovas, Žiedu valdovas, Ο άρχοντας των δαχτυλιδιών, Властелинът на пръстените, Володар перстнів, Господар прстенова, लॉर्ड ऑफ़ द रिंग्स, ロード・オブ・ザ・リング： 指輪物：, 指輪物語, 魔戒傳奇
Director
Ralph Bakshi
Cast
Kristofer Gard
Kristofer Gard
William Squire
William Squire
Michael Scholes
John Hurt
John Hurt
Simon Chandler
Simon Chandler
Cast and Crew
