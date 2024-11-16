Меню
Кинофестивали
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
События
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 2024
Все фильмы-номинанты «Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)» в 2024 году
Место проведения
Россия
Дата проведения
16 ноября 2024
Год проведения
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 2024
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 2021
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 2020
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 2019
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 2018
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 2017
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 2016
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 2004
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 2003
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 2002
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 2001
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 2000
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 1999
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 1998
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 1997
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 1996
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 1995
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 1994
Номинации
Лучший режиссер
Почетная награда / Официальный отбор – лучший полнометражный фильм
Премия прессы
Лучший спродюсированный сценарий
Лучшая операторская работа
Лучший полнометражный фильм
SIFFA / Лучший актер
SIFFA / Лучший короткометражный фильм
SIFFA / Лучший оригинальный сценарий
Президентская премия / Лучший фильм
Премия «Выбор народа» / Лучший короткометражный фильм
Особое упоминание
Специальный диплом жюри
Лучшая актриса
Специальный приз жюри / Лучшая музыка в художественном фильме
Специальный приз жюри / Специальная награда жюри
Специальный приз жюри
Приз ФИПРЕССИ / Приз ФИПРЕССИ
Приз ФИПРЕССИ / Соревнование
Гран При
Гран При / Лучший короткометражный фильм
Золотая роза
Лучший актер
