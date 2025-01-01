Меню
Название мероприятия Год Дата проведения
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 2024 2024 16 ноября 2024
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 2021 2021
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 2020 2020
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 2019 2019
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 2018 2018 21 марта 2018 - 23 марта 2018
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 2017 2017
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 2016 2016
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 2004 2004
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 2003 2003
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 2002 2002
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 2001 2001
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 2000 2000
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 1999 1999
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 1998 1998
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 1997 1997
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 1996 1996
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 1995 1995
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 1994 1994
