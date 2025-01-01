|Название мероприятия
|Год
|Дата проведения
|Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 2024
|2024
|16 ноября 2024
|Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 2021
|2021
|Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 2020
|2020
|Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 2019
|2019
|Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 2018
|2018
|21 марта 2018 - 23 марта 2018
|Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 2017
|2017
|Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 2016
|2016
|Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 2004
|2004
|Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 2003
|2003
|Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 2002
|2002
|Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 2001
|2001
|Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 2000
|2000
|Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 1999
|1999
|Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 1998
|1998
|Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 1997
|1997
|Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 1996
|1996
|Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 1995
|1995
|Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 1994
|1994