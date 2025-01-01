Меню
Кинофестивали
Окно в Европу
События
Окно в Европу 2024
Все фильмы-номинанты «Окно в Европу» в 2024 году
Место проведения
Россия
Дата проведения
9 августа 2024 - 15 августа 2024
Special Mention of the Jury
7.3
Филателия
Firefly
Максим Стоянов, Алина Ходжеванова
For a touching acting duo
Победитель
Смотреть трейлер
Гран При / Лучший фильм
7.3
Филателия
Firefly
Наталья Назарова
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Поводок
The Lead
Юлия Колесник
5.9
Наступит лето
Nastupit leto
Кирилл Султанов
Смотреть трейлер
6.8
Моя девочка
Moya devochka
Сергей Потапов
Смотреть трейлер
7.9
Легенды вечных снегов
Khaar kuyaar nomokhtoro
Алексей Романов
Смотреть трейлер
5.8
Особенности национальной больницы
Osobennosti natsionalnoy bolnitsy
Станислав Светлов
Смотреть трейлер
7.3
Затерянные
Zateryannye
Роман Каримов
Смотреть трейлер
7.9
Ласточка
Lastochka
Малика Мухамеджан
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Специальный приз жюри / Специальный приз
7.9
Ласточка
Lastochka
Малика Мухамеджан, Artem Isaev
For the unique film language and poetic visualization
Победитель
Смотреть трейлер
Год проведения
Окно в Европу 2024
Выборг 2023
Окно в Европу 2022
Окно в Европу 2021
Окно в Европу 2020
Окно в Европу 2019
Показать все
Окно в Европу 2018
Окно в Европу 2017
Окно в Европу 2016
Окно в Европу 2015
Окно в Европу 2014
Окно в Европу 2013
Окно в Европу 2009
Окно в Европу 2007
Окно в Европу 2004
Окно в Европу 2003
Окно в Европу 2002
Окно в Европу 2001
Окно в Европу 1999
Окно в Европу 1998
Окно в Европу 1997
Окно в Европу 1996
Окно в Европу 1995
Окно в Европу 1994
Окно в Европу 1993
Номинации
Special Mention of the Jury
«Золотая ладья» — приз зрительских симпатий
Приз им. Саввы Кулиша / Специальный приз
Премия Гильдии продюсеров России / Специальный приз
Приз президента фестиваля / Осенние премьеры
Диплом жюри / Лучший актер
Показать все
Премия Гильдии кинокритиков России / Художественный фильм
Специальный приз жюри / Конкурс совместного производства
Специальный приз жюри / Лучшая операторская работа
Специальный приз жюри / Лучшее визуальное и музыкальное сопровождение
Специальный приз жюри / Лучший актер
Специальный приз жюри / Лучший актерский ансамбль
Специальный приз жюри / Лучший анимационный фильм
Специальный приз жюри / Лучший дебют
Специальный приз жюри / Осенние премьеры
Специальный приз жюри / Специальный приз
Гран При / Лучший анимационный фильм
Гран При / Лучший документальный фильм
Гран При / Лучший фильм
Другие награды и фестивали
Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Послание к Человеку
1993-2025
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
