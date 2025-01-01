Меню
Киноафиша Кинофестивали Окно в Европу События Окно в Европу 2024

Все фильмы-номинанты «Окно в Европу» в 2024 году

Место проведения Россия
Дата проведения 9 августа 2024 - 15 августа 2024
Special Mention of the Jury
Филателия 7.3
Филателия Firefly
Максим Стоянов, Алина Ходжеванова For a touching acting duo
Победитель
Гран При / Лучший фильм
Филателия 7.3
Филателия Firefly
Наталья Назарова
Победитель
Все номинанты
Поводок
Поводок The Lead
Юлия Колесник
Наступит лето 5.9
Наступит лето Nastupit leto
Кирилл Султанов
Моя девочка 6.8
Моя девочка Moya devochka
Сергей Потапов
Легенды вечных снегов 7.9
Легенды вечных снегов Khaar kuyaar nomokhtoro
Алексей Романов
Особенности национальной больницы 5.8
Особенности национальной больницы Osobennosti natsionalnoy bolnitsy
Станислав Светлов
Затерянные 7.3
Затерянные Zateryannye
Роман Каримов
Ласточка 7.9
Ласточка Lastochka
Малика Мухамеджан
Специальный приз жюри / Специальный приз
Ласточка 7.9
Ласточка Lastochka
Малика Мухамеджан, Artem Isaev For the unique film language and poetic visualization
Победитель
