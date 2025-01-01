Меню
Название мероприятия Год Дата проведения
Окно в Европу 2024 2024 9 августа 2024 - 15 августа 2024
Выборг 2023 2023 4 августа 2023 - 11 августа 2023
Окно в Европу 2022 2022
Окно в Европу 2021 2021
Окно в Европу 2020 2020
Окно в Европу 2019 2019
Окно в Европу 2018 2018 10 августа 2018 - 16 августа 2018
Окно в Европу 2017 2017 6 августа 2017 - 12 августа 2017
Окно в Европу 2016 2016
Окно в Европу 2015 2015
Окно в Европу 2014 2014
Окно в Европу 2013 2013
Окно в Европу 2009 2009
Окно в Европу 2007 2007
Окно в Европу 2004 2004
Окно в Европу 2003 2003
Окно в Европу 2002 2002
Окно в Европу 2001 2001
Окно в Европу 1999 1999
Окно в Европу 1998 1998
Окно в Европу 1997 1997
Окно в Европу 1996 1996
Окно в Европу 1995 1995
Окно в Европу 1994 1994
Окно в Европу 1993 1993
