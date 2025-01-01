Меню
Кинофестивали
Окно в Европу
События
Выборг 2023
Все фильмы-номинанты «Окно в Европу» в 2023 году
Место проведения
Россия
Дата проведения
4 августа 2023 - 11 августа 2023
Год проведения
Окно в Европу 2024
Выборг 2023
Окно в Европу 2022
Окно в Европу 2021
Окно в Европу 2020
Окно в Европу 2019
Показать все
Окно в Европу 2018
Окно в Европу 2017
Окно в Европу 2016
Окно в Европу 2015
Окно в Европу 2014
Окно в Европу 2013
Окно в Европу 2009
Окно в Европу 2007
Окно в Европу 2004
Окно в Европу 2003
Окно в Европу 2002
Окно в Европу 2001
Окно в Европу 1999
Окно в Европу 1998
Окно в Европу 1997
Окно в Европу 1996
Окно в Европу 1995
Окно в Европу 1994
Окно в Европу 1993
Номинации
Special Mention of the Jury
«Золотая ладья» — приз зрительских симпатий
Приз им. Саввы Кулиша / Специальный приз
Премия Гильдии продюсеров России / Специальный приз
Приз президента фестиваля / Осенние премьеры
Диплом жюри / Лучший актер
Показать все
Премия Гильдии кинокритиков России / Художественный фильм
Специальный приз жюри / Конкурс совместного производства
Специальный приз жюри / Лучшая операторская работа
Специальный приз жюри / Лучшее визуальное и музыкальное сопровождение
Специальный приз жюри / Лучший актер
Специальный приз жюри / Лучший актерский ансамбль
Специальный приз жюри / Лучший анимационный фильм
Специальный приз жюри / Лучший дебют
Специальный приз жюри / Осенние премьеры
Специальный приз жюри / Специальный приз
Гран При / Лучший анимационный фильм
Гран При / Лучший документальный фильм
Гран При / Лучший фильм
