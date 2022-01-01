Что посмотреть в феврале?

Календарная зима подходит к концу, а хорошие премьеры - нет! Сезон кинонаград в самом разгаре, так что громких проектом в феврале мы не увидим, но зато нас ждут много «теплых» картин, согревающих душу, а что еще нужно в преддверии весны.

7 февраля в прокат выйдет долгожданное продолжение «Лего. Фильм», который в 2014 году привел в восторг и детей, и взрослых. Во второй части мультфильма Эммет и Люся столкнутся с новыми врагами, разрушающими мир Lego.

В начале февраля не пропустите биографическую ленту «Ван Гог. На пороге вечности», за роль легендарного художника Уиллем Дефо получил номинацию на «Оскар».

Также с 7 февраля стартует показ комедии «Как я стал русским» по мотивам популярного отечественного сериала. Влюбленный китайский парень Пен едет в Москву за своей невестой Ирой. Впереди его ждет знакомство с отцом девушки, не желающим отпускать дочь на чужбину.

Февраль можно смело назвать месяцем российского кино – с 14 февраля в кинотеатрах смотрите еще одну «нашу» новинку – «Громкая связь». Квартит И снялся в ремейке знаменитого итальянского фильма «Идеальные незнакомцы». По сюжету друзья собираются на ужин и решают сыграть в игру с необычными правилами: вслух зачитывать приходящие смс и отвечать на звонки по громкой связи. Последствия будут катастрофическими.

В День всех влюбленных состоится премьера ромкома «Семь ужинов», главный герой в исполнении Романа Курцына с помощью необычного эксперимента надеется вернуть любовь своей жены.

Немного разбавим мелодрамы фантастическим экшеном. Роберт Родригес представит на суд зрителей свое новое творение – «Алита: Боевой ангел». Доктор (Кристоф Вальц) находит на свалке сломанную девушку-киборга, которая когда-то была безжалостной машиной для убийств, но теперь она ничего не помнит, а на пути к потерянным воспоминаниям ее ждет много опасностей.

Еще один долгожданный мультфильм в февральской подборке: 21 февраля в кино выйдет «Как приручить дракона 3». В новой части Иккинг и Беззубик проверят свою дружбу на прочность и столкнутся с жестоким врагом.

Также с 21 февраля не пропустите очередное удивительное перевоплощение Кристиана Бэйла. В фильме «Власть» актер сыграл Дика Чейни, бывшего вице-президента США. В лысеющем и обрюзгшем старике практически невозможно узнать Бэтмена. И да, номинацию на «Оскар» у Бэйла в кармане.

Соскучились по суровым мужчинам? Тогда рекомендуем к просмотру экшн-триллер «Снегоуборщик» с Лиамом Нисоном в главной роли. В ремейке скандинавского одноимённого фильма речь пойдет о законопослушном гражданине, после убийства сына он вынужден выйти на тропу войны с местными бандитами.

28 февраля в прокат выйдет комедийный хоррор «Счастливого нового дня смерти», сиквел хита прошлого года. Главная героиня вновь бесчисленное количество раз будет переживать свое убийство, чтобы наконец разгадать личность преступника.

Тем, кто любит картины по реальным событиям, стоит посмотреть юридическую драму «По половому признаку» - Фелисити Джонс сыграла адвоката, яростно сражающуюся за равные права мужчин и женщин, достойно преодолев все трудности, она стала первой женщиной-верховным судьей в США.

Закончим подборку на легкой ноте – с 28 февраля в кинотеатрах стартует «поучительная» комедия «Любовницы». Три девушки, случайно встретившиеся в баре, задумывают отомстить своим бывшим, которые оказались женатыми мужчинами.