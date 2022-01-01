Что посмотреть в феврале?

Календарная зима подходит к концу, а хорошие премьеры не заканчиваются никогда!

Самый первый день февраля задает правильный тон на весь месяц – в прокат выходит номинант на «Оскар» и один из самых долгожданных фильмов года «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Отчаявшаяся женщина после безнаказанного убийства своей дочери решает сама найти виновника.

Также с 1 февраля смотрите социальную комедийную драму «Короче», в которой Мэтт Дэймон уменьшается и переезжает на ПМЖ в миниатюрный мир.

Байопик «Тоня против всех» расскажет историю скандальной британской фигуристки Тони Хардинг. В главной роли красавица (чего не скажешь о ее героине) Марго Робби. В кино с 1 февраля.

8 февраля в прокат выходит экранизация финальной части эротической трилогии Э. Л. Джеймс «Пятьдесят оттенков серого» - «Пятьдесят оттенков свободы». Не пропустите кульминацию отношений Кристиана Грея и Анастейши Стил.

C 8 февраля в кинотеатрах стартует «Колесо чудес» - новое творение Вуди Аллена. Режиссер, как всегда, собрал целую плеяду звезд в своем фильме: Кейт Уинслет, Джастин Тимберлейк, Джеймс Белуши и Джуно Темпл.

В День всех Влюбленных, 14 февраля, выйдет отечественная спортивная мелодрама «Лед». Кино о силе духа, мечте и, конечно, любви.

Еще один претендент на «Оскар» в списке февральских премьер – «Призрачная нить» Пола Томаса Андерсона. Лента о знаменитом кутюрье Рейнольдсе Вудкоке и его своенравной музе. В кино с 15 февраля.

С 22 февраля выйдут «О чем говорят мужчины. Продолжение» - нетленные разговоры «Квартета И». На этот друзья Леша, Слава, Камиль и Саша пытаются добраться до Питера.

Для тех, кому надоели романтические истории и хочется увидеть на экранах больше экшна, мы собрали несколько картин с настоящим мужским характером.

8 февраля рекомендуем оценить криминальный боевик «Охота на воров». Герои замышляют дерзкое ограбление – украсть миллионы на глазах у полиции.

С 15 февраля смотрите приключенческий вестерн «Недруги». Умирающего вождя индейцев и непреклонного военного капитана ждет совместное путешествие в самые опасные американские дебри.

22 февраля состоится премьера военной фантастики «Рубеж». Павел Прилучный сыграет заносчивого бизнесмена, который получает возможность перемещаться во времени и оказывается на Невском пятачке в 1943 году.

Завершит месяц еще одна громкая премьера – «Черная пантера». Супергеройское кино соберет у широких экранов поклонников Marvel. Любимые герои встанут на защиту африканской страны Ваканду.

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