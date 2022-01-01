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Что посмотреть в феврале?

Календарная зима подходит к концу, а хорошие премьеры не заканчиваются никогда!

Самый первый день февраля задает правильный тон на весь месяц – в прокат выходит номинант на «Оскар» и один из самых долгожданных фильмов года «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Отчаявшаяся женщина после безнаказанного убийства своей дочери решает сама найти виновника.

Также с 1 февраля смотрите социальную комедийную драму «Короче», в которой Мэтт Дэймон уменьшается и переезжает на ПМЖ в миниатюрный мир.

Байопик «Тоня против всех» расскажет историю скандальной британской фигуристки Тони Хардинг. В главной роли красавица (чего не скажешь о ее героине) Марго Робби. В кино с 1 февраля.

8 февраля в прокат выходит экранизация финальной части эротической трилогии Э. Л. Джеймс «Пятьдесят оттенков серого» - «Пятьдесят оттенков свободы». Не пропустите кульминацию отношений Кристиана Грея и Анастейши Стил.

C 8 февраля в кинотеатрах стартует «Колесо чудес» - новое творение Вуди Аллена. Режиссер, как всегда, собрал целую плеяду звезд в своем фильме: Кейт Уинслет, Джастин Тимберлейк, Джеймс Белуши и Джуно Темпл.

В День всех Влюбленных, 14 февраля, выйдет отечественная спортивная мелодрама «Лед». Кино о силе духа, мечте и, конечно, любви.

Еще один претендент на «Оскар» в списке февральских премьер – «Призрачная нить» Пола Томаса Андерсона. Лента о знаменитом кутюрье Рейнольдсе Вудкоке и его своенравной музе. В кино с 15 февраля.

С 22 февраля выйдут «О чем говорят мужчины. Продолжение» - нетленные разговоры «Квартета И». На этот друзья Леша, Слава, Камиль и Саша пытаются добраться до Питера.

Для тех, кому надоели романтические истории и хочется увидеть на экранах больше экшна, мы собрали несколько картин с настоящим мужским характером.

8 февраля рекомендуем оценить криминальный боевик «Охота на воров». Герои замышляют дерзкое ограбление – украсть миллионы на глазах у полиции.

С 15 февраля смотрите приключенческий вестерн «Недруги». Умирающего вождя индейцев и непреклонного военного капитана ждет совместное путешествие в самые опасные американские дебри.

22 февраля состоится премьера военной фантастики «Рубеж». Павел Прилучный сыграет заносчивого бизнесмена, который получает возможность перемещаться во времени и оказывается на Невском пятачке в 1943 году.

Завершит месяц еще одна громкая премьера – «Черная пантера». Супергеройское кино соберет у широких экранов поклонников Marvel. Любимые герои встанут на защиту африканской страны Ваканду.

Билеты на лучшие места уже в продаже!

Три билборда на границе Эббинга, Миссури
Три билборда на границе Эббинга, Миссури
драма, триллер, криминал 2017, США / Великобритания
7.0
Короче
Короче
комедия, драма 2017, США
5.0
Тоня против всех
Тоня против всех
биография, комедия, спорт 2017, США
6.0
Пятьдесят оттенков свободы
Пятьдесят оттенков свободы
мелодрама 2018, США
6.0
Колесо чудес
Колесо чудес
комедия 2017, США
6.0
Лёд
Лёд
мелодрама 2017, Россия
7.0
Призрачная нить
Призрачная нить
драма 2017, США
6.0
О чем говорят мужчины. Продолжение
О чем говорят мужчины. Продолжение
комедия 2018, Россия
7.0
Охота на воров
Охота на воров
боевик, триллер 2018, США
7.0
Недруги
Недруги
драма, приключения, вестерн 2017, США
7.0
Рубеж
Рубеж
фантастика, исторический, приключения 2017, Россия
6.0
Черная Пантера
Черная Пантера
драма, боевик, фантастика 2018, США
7.0
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