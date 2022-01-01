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Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье"
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Что смотреть в кино в апреле?
Что смотреть в кино в апреле?
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого апреля!
Всё везде и сразу
фантастика, боевик, комедия
2022, США
6.0
Стикер
мелодрама, детектив
2022, Россия
7.0
Прятки
триллер
2021, США
4.0
Салют-7
драма, исторический
2017, Россия
8.0
Красавица и дракон
приключения, анимация, драма
2021, Япония
8.0
Закат
драма
2021, Франция / Мексика / Швеция
6.0
Проклятие плачущей: Безвременье
ужасы, мистика, триллер
2021, США
5.0
Оторви и выбрось
драма
2021, Россия
0.0
Бука. Мое любимое чудище
анимация, приключения
2022, Россия
7.0
Артек. Большое путешествие
комедия
2022, Россия
7.0
Обратимая реальность
фантастика, триллер
2022, Россия
5.0
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