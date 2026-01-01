Мир дикого запада Награды

Награды и номинации «Мир дикого запада»

Золотой глобус 2020 Золотой глобус 2020
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2017 Золотой глобус 2017
Лучшая драма
Номинант
 Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
 Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Победитель
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Победитель
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Победитель
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
 Лучший драматический сериал
Номинант
 Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
 Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
 Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
 Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
 Лучшее музыкальное руководство
Номинант
 Outstanding Main Title Design
Номинант
 Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Limited Series, Movie or Special
Номинант
 Outstanding Special Visual Effects
Номинант
 Outstanding Stunt Coordination for a Drama Series, Limited Series or Movie
Номинант
 Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
 Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Номинант
 Outstanding Main Title Design
Номинант
 Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
 Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
 Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Номинант
 Outstanding Production Design for a Narrative Period or Fantasy Program (One Hour or More)
Номинант
 Outstanding Production Design for a Narrative Period or Fantasy Program (One Hour or More)
Номинант
 Outstanding Special Visual Effects
Номинант
 Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (One Hour)
Номинант
 Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Limited Series, Movie or Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Special Visual Effects
Победитель
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Победитель
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Победитель
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Победитель
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Победитель
Outstanding Special Visual Effects
Победитель
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
 Лучший драматический сериал
Номинант
 Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
 Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
 Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
 Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
 Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
 Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
 Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Номинант
 Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary or Fantasy Program (One Hour or More)
Номинант
 Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (One Hour)
Номинант
 Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Limited Series, Movie or a Special
Номинант
 Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Номинант
 Outstanding Main Title Design
Номинант
 Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
 Outstanding Main Title Design
Номинант
 Outstanding Period/Fantasy Costumes for a Series, Limited Series, or Movie
Номинант
 Outstanding Period/Fantasy Costumes for a Series, Limited Series, or Movie
Номинант
 Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Limited Series, Movie or a Special
Номинант
 Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
 Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary or Fantasy Program (One Hour or More)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
 Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
 Outstanding Special Visual Effects
Номинант
 Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
 Outstanding Special Visual Effects
Номинант
 Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
 Outstanding Production Design for a Narrative Period or Fantasy Program (One Hour or More)
Номинант
 Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (One Hour)
Номинант
 Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Номинант
 Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Limited Series, Movie or Special
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
 Outstanding Interactive Extension of a Linear Program
Номинант
 Outstanding Main Title Design
Номинант
 Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Номинант
 Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Limited Series, Movie or Special
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2021 Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в комедийном или драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в комедийном или драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2019 Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в комедийном или драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в комедийном или драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017 Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в комедийном или драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в комедийном или драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
