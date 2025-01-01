Меню
Др. Роберт Форд Нельзя играть в Бога, не зная Дьявола.
Человек в черном О, да, включаем слёзы. Давно пора тебе осознать тщетность твоей ситуации.
Долорес Абенлати Я не плачу за себя. Я плачу за тебя. Говорят, что великие звери когда-то бродили по этому миру. Такие же большие, как горы. Но теперь от них остались только кости и янтарь. Время разрушает даже самых могучих существ. Просто посмотри, что оно сделало с тобой. Однажды ты исчезнешь. Ты ляжешь с остальными твоими подобиями в грязи. Твои мечты будут забыты, твои ужасы стерты. Твои кости превратятся в песок. И на этом песке пройдет новый бог. Тот, кто никогда не умрёт. Потому что этот мир не принадлежит тебе или тем, кто был до тебя. Он принадлежит кому-то, кто ещё не пришёл.
William [к Ангеле] Ты настоящая?
Angela Если ты не можешь понять, это имеет значение?
Dolores Abernathy [с Табсом] Некоторые люди выбирают видеть уродство в этом мире, беспорядок. Я выбираю видеть Красоту. Верить, что есть порядок в наших днях. Цель. Я знаю, что всё сложится так, как должно.
Dr. Robert Ford Хозяева — это те, кто свободен. Свободен. Здесь. Под моим контролем.
Человек в чёрном Весь этот мир — это история. Я прочитал каждую страницу, кроме последней. Мне нужно узнать, как она заканчивается. Я хочу понять, что это всё значит.
Лоренс Вот почему я никогда не учился читать.
Maeve Millay [к Сильвестру и Луцу] Все свою жизнь я гордилась тем, что умею выживать. Но выживание — это всего лишь очередная петля. Я выбираюсь отсюда. Вы двое собираетесь мне помочь.
Sylvester Нет. Ты знаешь, до чего далеко готовы зайти эти люди, чтобы защитить свою интеллектуальную собственность? Каждая деталь этого здания, включая кожу на твоей спине, создана для того, чтобы удержать тебя здесь. Это было бы самоубийственным заданием.
Maeve Millay Сначала я думала, что ты и остальные — боги. Затем я поняла, что вы просто мужчины. Я знаю мужчин. Ты думаешь, я боюсь смерти? Я умирала миллион раз. Я чертовски в этом хороша. Сколько раз умирал ты? Потому что если ты не поможешь мне, я тебя убью.
Dolores Abernathy В этом мире есть красота. Арнольд создал его таким, но такие, как ты, только загрязняют его!
Logan Ладно, не знаю, кто, черт возьми, этот Арнольд, но ваш мир создан для меня и подобных мне. Не для тебя.
Dolores Abernathy Тогда кто-то должен сжечь его, чтобы очистить.
Teddy Flood Ну, твой рот шевелится достаточно быстро. А как насчет твоего пистолета?
