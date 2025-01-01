Человек в черномО, да, включаем слёзы. Давно пора тебе осознать тщетность твоей ситуации.
Долорес АбенлатиЯ не плачу за себя. Я плачу за тебя. Говорят, что великие звери когда-то бродили по этому миру. Такие же большие, как горы. Но теперь от них остались только кости и янтарь. Время разрушает даже самых могучих существ. Просто посмотри, что оно сделало с тобой. Однажды ты исчезнешь. Ты ляжешь с остальными твоими подобиями в грязи. Твои мечты будут забыты, твои ужасы стерты. Твои кости превратятся в песок. И на этом песке пройдет новый бог. Тот, кто никогда не умрёт. Потому что этот мир не принадлежит тебе или тем, кто был до тебя. Он принадлежит кому-то, кто ещё не пришёл.
AngelaЕсли ты не можешь понять, это имеет значение?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dolores Abernathy[с Табсом] Некоторые люди выбирают видеть уродство в этом мире, беспорядок. Я выбираю видеть Красоту. Верить, что есть порядок в наших днях. Цель. Я знаю, что всё сложится так, как должно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Robert FordХозяева — это те, кто свободен. Свободен. Здесь. Под моим контролем.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Человек в чёрномВесь этот мир — это история. Я прочитал каждую страницу, кроме последней. Мне нужно узнать, как она заканчивается. Я хочу понять, что это всё значит.
Maeve Millay[к Сильвестру и Луцу] Все свою жизнь я гордилась тем, что умею выживать. Но выживание — это всего лишь очередная петля. Я выбираюсь отсюда. Вы двое собираетесь мне помочь.
SylvesterНет. Ты знаешь, до чего далеко готовы зайти эти люди, чтобы защитить свою интеллектуальную собственность? Каждая деталь этого здания, включая кожу на твоей спине, создана для того, чтобы удержать тебя здесь. Это было бы самоубийственным заданием.
Maeve MillayСначала я думала, что ты и остальные — боги. Затем я поняла, что вы просто мужчины. Я знаю мужчин. Ты думаешь, я боюсь смерти? Я умирала миллион раз. Я чертовски в этом хороша. Сколько раз умирал ты? Потому что если ты не поможешь мне, я тебя убью.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dolores AbernathyВ этом мире есть красота. Арнольд создал его таким, но такие, как ты, только загрязняют его!
LoganЛадно, не знаю, кто, черт возьми, этот Арнольд, но ваш мир создан для меня и подобных мне. Не для тебя.