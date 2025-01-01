Я не плачу за себя. Я плачу за тебя. Говорят, что великие звери когда-то бродили по этому миру. Такие же большие, как горы. Но теперь от них остались только кости и янтарь. Время разрушает даже самых могучих существ. Просто посмотри, что оно сделало с тобой. Однажды ты исчезнешь. Ты ляжешь с остальными твоими подобиями в грязи. Твои мечты будут забыты, твои ужасы стерты. Твои кости превратятся в песок. И на этом песке пройдет новый бог. Тот, кто никогда не умрёт. Потому что этот мир не принадлежит тебе или тем, кто был до тебя. Он принадлежит кому-то, кто ещё не пришёл.