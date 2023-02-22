Не каждый фанат сериала «Мир Дикого Запада» сможет вам четко пересказать, что же творилось в предыдущих сериях. С выходом четвертого сезона легче не стало: к его началу все умерли и все живы, копии заменили оригиналы, кое-кто поменялся телами, и никто не может быть до конца уверен, кто здесь робот, а кто человек. Разбираемся, что ждет нас в четвертом сезоне и зачем сегодня смотреть сериал «Мир Дикого Запада», который уже доступен в Okko.