Новости

Новости о сериале «Мир дикого запада»

Новости о сериале «Мир дикого запада»
Что смотреть на выходных: «Кит», «Стук в дверь» и шпионский триллер с Евой Грин
Что смотреть на выходных: «Кит», «Стук в дверь» и шпионский триллер с Евой Грин На этой неделе стриминги подготовили немало крупных новинок: от «оскаровских» номинантов до сериальных триллеров со звездами. 
22 февраля 2023 18:00
Мама с папой постарались: 8 nepo-актеров, которые попали в кино благодаря родителям
Мама с папой постарались: 8 nepo-актеров, которые попали в кино благодаря родителям Звезда «Эмили в Париже», братья Скарсгарды и дочь Джонни Деппа.
20 января 2023 12:00
Стрим-сервис «Амедиатека» опубликовал список своих самых популярных сериалов за 2022 год
Стрим-сервис «Амедиатека» опубликовал список своих самых популярных сериалов за 2022 год Рейтинг возглавили «Дом Дракона», «Эйфория» и «И просто так».
29 декабря 2022 12:47
Канал HBO объявил о закрытии сериала «Мир Дикого Запада»
Канал HBO объявил о закрытии сериала «Мир Дикого Запада» Выяснились причины.
7 ноября 2022 10:12
Что посмотреть на выходных: «Американскую историю ужасов», мрачный сай-фай и судебную драму
Что посмотреть на выходных: «Американскую историю ужасов», мрачный сай-фай и судебную драму На этой неделе стриминги предлагают отправиться в сказочную школу, посадить за решетку кровавых диктаторов, выудить признание у преступника и экстренно повзрослеть.     
21 октября 2022 15:00
В предстоящем хэллоуинском выпуске «Симпсонов» состоится кроссовер с «Закусочной Боба»
В предстоящем хэллоуинском выпуске «Симпсонов» состоится кроссовер с «Закусочной Боба» Зрителей ждут пародии на «Тетрадь смерти», «Мир Дикого Запада» и «Бабадука».
17 октября 2022 15:49
Автор «Мира Дикого Запада» рассказала, как ее восприятие человечества повлияло на четвертый сезон
Автор «Мира Дикого Запада» рассказала, как ее восприятие человечества повлияло на четвертый сезон Лиза Джой поделилась любопытным откровением.
18 августа 2022 13:18
Сериал «Мир Дикого Запада» должен завершиться пятым сезоном
Сериал «Мир Дикого Запада» должен завершиться пятым сезоном Осторожно, впереди спойлеры!
16 августа 2022 12:13
Вы удивитесь, сколько это стоит: 15 самых дорогих сериалов в истории
Вы удивитесь, сколько это стоит: 15 самых дорогих сериалов в истории Сколько стоила аниматронная кукла «Маленького Йоды», почему «Друзья» стали самым дорогим ситкомом в мире и сколько Amazon вложил в новый «Властелин колец»?
12 августа 2022 15:00
Я — киборг, но это нормально: зачем смотреть 4-ый сезон «Мира Дикого Запада»
Я — киборг, но это нормально: зачем смотреть 4-ый сезон «Мира Дикого Запада» Не каждый фанат сериала «Мир Дикого Запада» сможет вам четко пересказать, что же творилось в предыдущих сериях. С выходом четвертого сезона легче не стало: к его началу все умерли и все живы, копии заменили оригиналы, кое-кто поменялся телами, и никто не может быть до конца уверен, кто здесь робот, а кто человек. Разбираемся, что ждет нас в четвертом сезоне и зачем сегодня смотреть сериал «Мир Дикого Запада», который уже доступен в Okko.
20 июля 2022 17:03
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Простая черно-белая эмблема HBO стала знаком качества в мире сериалов. Это отделение медийного гиганта Warner Media оказалось в тренде, когда зритель полюбил сериалы. Заполучая права на самые захватывающие и нетривиальные сюжеты и привлекая истинных профессионалов, компании удалось завоевать известность во всем мире и получить колоссальные кассовые выручки. Успешных проектов к 2022 году накопилось столько, что на их просмотры уйдут годы, а потому предлагаем «выжимку» из 10 самых лучших сериалов HBO.
20 июля 2022 12:46
«Мир Дикого Запада»: краткое содержание предыдущих сезонов
«Мир Дикого Запада»: краткое содержание предыдущих сезонов 30 июня на Amediateka стартовал новый, четвертый сезон одного из самых запутанных сериалов современности. Если вы забыли (или не поняли), что было в предыдущих трех сезонах, то наш пересказ создан специально для вас.
1 июля 2022 15:22
Ничего не понятно, но очень интересно: вышел трейлер четвертого сезона «Мира Дикого Запада»
Ничего не понятно, но очень интересно: вышел трейлер четвертого сезона «Мира Дикого Запада» Сериал возвращается в эфир спустя два года.
17 июня 2022 10:13
Четвертый сезон «Мира Дикого Запада» получил трейлер и дату премьеры
Четвертый сезон «Мира Дикого Запада» получил трейлер и дату премьеры В ролике много устрашающих сцен.
11 мая 2022 10:31
Джеффри Райт поделился новостями о четвертом сезоне «Мира Дикого Запада»
Джеффри Райт поделился новостями о четвертом сезоне «Мира Дикого Запада» Хотя он и не в курсе, когда выйдет продолжение сай-фай драмы, но съемки новых эпизодов уже закончены.
15 февраля 2022 15:13
Продолжения сериалов в 2022 году: рассказываем о 12 главных проектах, возвращения которых мы очень ждем
Продолжения сериалов в 2022 году: рассказываем о 12 главных проектах, возвращения которых мы очень ждем Рассказываем о новых сезонах сериалов 2022 года. Грядущий год обещает нам продолжение (а в некоторых случаях и завершение) любимых сериалов, как тех, что сопровождали нас в течение многих лет, так и относительно новых проектов.  
29 декабря 2021 15:59
«Дом дракона», «Мир Дикого Запада» и многое другое: HBO Max выпустил трейлер своих крупнейших премьер 2022 года
«Дом дракона», «Мир Дикого Запада» и многое другое: HBO Max выпустил трейлер своих крупнейших премьер 2022 года Стрим-сервис готовится к конкурентной борьбе в стриминговых войнах.
23 декабря 2021 10:50
11 сериалов, которые выросли из фильмов
11 сериалов, которые выросли из фильмов Элитный спецотряд пингвинов, Алая ведьма и каннибал-гурман: рассказываем, как их истории получили многосерийное продолжения благодаря успеху полнометражных фильмов.
14 апреля 2021 13:17
