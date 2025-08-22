Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Мир дикого запада
Статьи
Статьи о сериале «Мир дикого запада»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Статьи о сериале «Мир дикого запада»
Вся информация о сериале
А начиналось так хорошо: успешные сериалы, которые загнулись после первого же сезона
Престижные премии для них при этом никто не отменял.
2 комментария
22 августа 2025 12:19
Они мучают поклонников до сих пор: научно-фантастические сериалы, которые закрыли до их логического завершения
Все больше современных шоу предпочитают относительно нормальное завершение истории загадочному финалу, и в этом есть смысл.
1 комментарий
31 мая 2025 09:25
Думали, что дальше и некуда: топ-5 сериалов с последним сезоном хуже, чем у «Игры престолов»
Хитовый сериал по мотивам книг Джорджа Мартина оказался лишь одним из тех, чей успешный старт не помог довести дело до такого же успешного конца.
Написать
12 мая 2025 13:17
Зрители выбрали 7 сериалов, которые испортили нелепые последние сезоны: №5 культовый в России
«Игра престолов» первая в черном списке.
Написать
19 августа 2024 19:15
Аппарат весом 12 кг и ценой в три зарплаты: какой магнитофон в «Бриллиантовой руке» включала Светличная изящным пинком
Этот фантастический сериал удивляет даже поклонников «Доктора Кто»: на IMDb рейтинг 8,2
Владимир Лабецкий — тот самый Утюг из «Брата»: как он попал к Балабанову и где его искать сегодня
На «Одних из нас» с «Ходячими» свет клином не сошелся: про эти 5 зомби-сериалов в России слышали единицы (и да, №1 — это ромком)
Ушла эпоха? Всего у 8 аниме в истории рейтинг ровно 100/100 — и ни единого шедевра Миядзаки в списке нет
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
Финал «Темного рыцаря» считается лучшим в истории супергероики: но у Нолана были совсем другие планы на концовку с Бэтменом
«Это что, экранизация Battlefield?»: немцы сняли фильм о ВОВ, и его подняли на смех даже в Европе (описание сюжета — уже огромный ляп)
«Узнай кино по цитате» — прошлый век: зато лишь реальные знатоки советских фильмов угадают крылатую фразу по кадру (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667