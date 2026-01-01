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Kinoafisha TV Shows Westworld Awards

"Westworld" updates

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Golden Globes, USA 2019 Golden Globes, USA 2019
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 2017 Golden Globes, USA 2017
Best Television Series - Drama
Nominee
 Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
 Best TV Actress - Drama
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Winner
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Winner
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Winner
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Winner
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Music Supervision
Nominee
 Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Limited Series, Movie or Special
Nominee
 Outstanding Production Design for a Narrative Period or Fantasy Program (One Hour or More)
Nominee
 Outstanding Main Title Design
Nominee
 Outstanding Main Title Design
Nominee
 Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Limited Series, Movie or Special
Nominee
 Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Nominee
 Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (One Hour)
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Nominee
 Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Nominee
 Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Nominee
 Outstanding Production Design for a Narrative Period or Fantasy Program (One Hour or More)
Nominee
 Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Nominee
 Outstanding Stunt Coordination for a Drama Series, Limited Series or Movie
Nominee
 Outstanding Special Visual Effects
Nominee
 Outstanding Special Visual Effects
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Special Visual Effects
Winner
Outstanding Special Visual Effects
Winner
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Winner
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Winner
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Winner
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Winner
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Winner
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Original Main Title Theme Music
Nominee
 Outstanding Period/Fantasy Costumes for a Series, Limited Series, or Movie
Nominee
 Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Limited Series, Movie or a Special
Nominee
 Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Limited Series, Movie or a Special
Nominee
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Period/Fantasy Costumes for a Series, Limited Series, or Movie
Nominee
 Outstanding Main Title Design
Nominee
 Outstanding Main Title Design
Nominee
 Outstanding Sound Editing for a Series
Nominee
 Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (One Hour)
Nominee
 Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary or Fantasy Program (One Hour or More)
Nominee
 Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary or Fantasy Program (One Hour or More)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Production Design for a Narrative Period or Fantasy Program (One Hour or More)
Nominee
 Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Limited Series, Movie or Special
Nominee
 Outstanding Special Visual Effects
Nominee
 Outstanding Special Visual Effects
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Nominee
 Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (One Hour)
Nominee
 Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Nominee
 Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Nominee
 Outstanding Interactive Extension of a Linear Program
Nominee
 Outstanding Main Title Design
Nominee
 Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Nominee
 Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Nominee
 Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Limited Series, Movie or Special
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2021 Screen Actors Guild Awards 2021
Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Comedy or Drama Series
Nominee
 Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Comedy or Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2019 Screen Actors Guild Awards 2019
Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Comedy or Drama Series
Nominee
 Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Comedy or Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2017 Screen Actors Guild Awards 2017
Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Comedy or Drama Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Comedy or Drama Series
Nominee
 Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series
Nominee
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