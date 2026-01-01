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Golden Globes, USA 2019
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 2017
Best Television Series - Drama
Nominee
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Best TV Actress - Drama
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Winner
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Winner
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Winner
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Winner
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Music Supervision
Nominee
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Limited Series, Movie or Special
Nominee
Outstanding Production Design for a Narrative Period or Fantasy Program (One Hour or More)
Nominee
Outstanding Main Title Design
Nominee
Outstanding Main Title Design
Nominee
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Limited Series, Movie or Special
Nominee
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Nominee
Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (One Hour)
Nominee
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Nominee
Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Nominee
Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Nominee
Outstanding Production Design for a Narrative Period or Fantasy Program (One Hour or More)
Nominee
Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Nominee
Outstanding Stunt Coordination for a Drama Series, Limited Series or Movie
Nominee
Outstanding Special Visual Effects
Nominee
Outstanding Special Visual Effects
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Special Visual Effects
Winner
Outstanding Special Visual Effects
Winner
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Winner
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Winner
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Winner
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Winner
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Winner
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Original Main Title Theme Music
Nominee
Outstanding Period/Fantasy Costumes for a Series, Limited Series, or Movie
Nominee
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Limited Series, Movie or a Special
Nominee
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Limited Series, Movie or a Special
Nominee
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Period/Fantasy Costumes for a Series, Limited Series, or Movie
Nominee
Outstanding Main Title Design
Nominee
Outstanding Main Title Design
Nominee
Outstanding Sound Editing for a Series
Nominee
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (One Hour)
Nominee
Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary or Fantasy Program (One Hour or More)
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary or Fantasy Program (One Hour or More)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Production Design for a Narrative Period or Fantasy Program (One Hour or More)
Nominee
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Limited Series, Movie or Special
Nominee
Outstanding Special Visual Effects
Nominee
Outstanding Special Visual Effects
Nominee
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Nominee
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (One Hour)
Nominee
Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Nominee
Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Nominee
Outstanding Interactive Extension of a Linear Program
Nominee
Outstanding Main Title Design
Nominee
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Nominee
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Nominee
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Limited Series, Movie or Special
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2021
Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Comedy or Drama Series
Nominee
Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Comedy or Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2019
Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Comedy or Drama Series
Nominee
Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Comedy or Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2017
Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Comedy or Drama Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Comedy or Drama Series
Nominee
Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series
Nominee
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