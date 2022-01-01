Отзывы о сериале «Мир дикого запада»

Наша рецензия: Илону Маску бы понравилось: достойное возвращение мегапопулярного проекта про революцию роботов и людей, которые любят играть в Творцов.

Прошло семь лет с событий третьего сезона, а значит, наступил 2065 год. Пока серьезные люди в больших корпорациях решают деловые вопросы на фоне дикой природы каньона, остальные представители человечества и роботы ведут свои маленькие жизни и стремятся доказать значимость в новом мире. Революционерка Шарлотта (Тесса Томпсон), которая является версией Долорес, создает армию машин для полного уничтожения человечества. Она стремится заразить мир болезнью, позволяющей контролировать людей. Тем…