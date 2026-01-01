Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Одиссея»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2017
Лучшая комедия/мюзикл
Номинант
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2016
Лучшая комедия/мюзикл
Номинант
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2015
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2014
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2013
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучшая актриса в комедийном сериале
Победитель
Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour or Less)
Победитель
Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour or Less)
Победитель
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (Half-Hour)
Победитель
Outstanding Casting for a Comedy Series
Победитель
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучшая актриса в комедийном сериале
Победитель
Outstanding Casting for a Comedy Series
Победитель
Outstanding Casting for a Comedy Series
Победитель
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour or Less)
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour or Less)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучшая актриса в комедийном сериале
Победитель
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Победитель
Outstanding Casting for a Comedy Series
Победитель
Outstanding Writing for a Comedy Series
Победитель
Outstanding Casting for a Comedy Series
Победитель
Outstanding Writing for a Comedy Series
Победитель
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour or Less)
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Лучшая актриса в комедийном сериале
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Номинант
Outstanding Art Direction for a Contemporary Program (Half-Hour or Less)
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Номинант
Outstanding Casting for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Casting for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Art Direction for a Contemporary Program (Half-Hour or Less)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Лучшая актриса в комедийном сериале
Победитель
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Outstanding Casting for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Casting for a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Лучшая актриса в комедийном сериале
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Outstanding Casting for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Casting for a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Casting for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Номинант
Outstanding Casting for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour)
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour)
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
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