О персоне
Фильмография
Новости
Кимми Робертсон
Kimmy Robertson
Кимми Робертсон
Кимми Робертсон
Kimmy Robertson
Дата рождения
27 ноября 1954
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса, Сценарист
Популярные фильмы
8.2
Твин Пикс
(1990)
6.3
Не говори маме, что няня умерла
(1991)
5.7
Скорость 2: контроль над круизом
(1997)
Фильмография Кимми Робертсон
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Мистика
Триллер
Год
Все
1997
1991
1990
Все
3
Фильмы
2
Сериалы
1
Актриса
3
5.7
Скорость 2: контроль над круизом
Speed 2: Cruise Control
боевик, триллер, мелодрама
1997, США
6.3
Не говори маме, что няня умерла
Don't Tell Mom the Babysitter's Dead
комедия
1991, США
8.2
Твин Пикс
драма, криминал, мистика
1990, США
Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
