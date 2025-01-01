Меню
Джоан Чэнь
Джоан Чэнь
Дата рождения
26 апреля 1961
Возраст
64 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Режиссер, Продюсер
Популярные фильмы
8.2
Марко Поло
(2014)
8.2
Твин Пикс
(1990)
7.9
Мой Хатико
(2023)
Фильмография Джоан Чэнь
6.6
Свадебный банкет
The Wedding Banquet
комедия, мелодрама
2025, США
7.6
Диди
Dìdi
комедия, драма
2024, США
7.9
Мой Хатико
Zhong quan ba gong
мелодрама
2023, Китай
6.4
Агент Ева
Ava
триллер, боевик, драма
2020, США
6.6
Хвост тигра
Tigertail
драма
2020, США
6.9
Овца без пастуха
Wu sha
криминал, драма, триллер
2019, Китай
4.2
Дама династии: Ян Гуй Фэй
Wang Chao De Nu Ren: Yang Gui Fei
исторический
2015, Китай
8.2
Марко Поло
драма, боевик, приключения
2014, США
7.4
Белая лягушка
White Frog
комедия
2012, США
5.8
Падение последней империи
Xin hai ge ming
боевик, военный
2011, Гонконг
7.2
Вожделение
Se jie / Lust, Caution
драма, мелодрама, триллер, военный
2007, США
7.2
Песни родного дома
The Home Song Stories
драма
2007, Австралия / Сингапур
5.3
Все дети Бога могут танцевать
All God's Children Can Dance
драма
2007, США
6.3
Осень в Нью-Йорке
Autumn In New York
драма
2000, США
4.6
В смертельной опасности
On Deadly Ground
триллер, боевик, приключения
1994, США
8.2
Твин Пикс
драма, криминал, мистика
1990, США
7.2
Последний император
The Last Emperor
биография, исторический, драма
1987, Франция / Великобритания / Италия / Китай
Новости о Джоан Чэнь
Джессика Честейн и Колин Фаррелл в первом трейлере боевика «Агент Ева»
Джоан Чэнь. Вернуться в «Твин Пикс»? Никогда!
