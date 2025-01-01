Меню
Джоан Чэнь
Джоан Чэнь Joan Chen
Киноафиша Персоны Джоан Чэнь

Джоан Чэнь

Joan Chen

Дата рождения
26 апреля 1961
Возраст
64 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Режиссер, Продюсер

Популярные фильмы

Марко Поло 8.2
Марко Поло (2014)
Твин Пикс 8.2
Твин Пикс (1990)
Мой Хатико 7.9
Мой Хатико (2023)

Фильмография Джоан Чэнь

Жанр
Год
Все 17 Фильмы 15 Сериалы 2 Актриса 16 Продюсер 1 Режиссер 1
Свадебный банкет 6.6
Свадебный банкет The Wedding Banquet
комедия, мелодрама 2025, США
Диди 7.6
Диди Dìdi
комедия, драма 2024, США
Мой Хатико 7.9
Мой Хатико Zhong quan ba gong
мелодрама 2023, Китай
Смотреть трейлер
Агент Ева 6.4
Агент Ева Ava
триллер, боевик, драма 2020, США
Смотреть трейлер Рецензия
Хвост тигра 6.6
Хвост тигра Tigertail
драма 2020, США
Овца без пастуха 6.9
Овца без пастуха Wu sha
криминал, драма, триллер 2019, Китай
Дама династии: Ян Гуй Фэй 4.2
Дама династии: Ян Гуй Фэй Wang Chao De Nu Ren: Yang Gui Fei
исторический 2015, Китай
Марко Поло 8.2
Марко Поло
драма, боевик, приключения 2014, США
Белая лягушка 7.4
Белая лягушка White Frog
комедия 2012, США
Смотреть трейлер
Падение последней империи 5.8
Падение последней империи Xin hai ge ming
боевик, военный 2011, Гонконг
Смотреть трейлер
Вожделение 7.2
Вожделение Se jie / Lust, Caution
драма, мелодрама, триллер, военный 2007, США
Песни родного дома 7.2
Песни родного дома The Home Song Stories
драма 2007, Австралия / Сингапур
Все дети Бога могут танцевать 5.3
Все дети Бога могут танцевать All God's Children Can Dance
драма 2007, США
Осень в Нью-Йорке 6.3
Осень в Нью-Йорке Autumn In New York
драма 2000, США
В смертельной опасности 4.6
В смертельной опасности On Deadly Ground
триллер, боевик, приключения 1994, США
Твин Пикс 8.2
Твин Пикс
драма, криминал, мистика 1990, США
Последний император 7.2
Последний император The Last Emperor
биография, исторический, драма 1987, Франция / Великобритания / Италия / Китай
Новости о Джоан Чэнь
Джессика Честейн и Колин Фаррелл в первом трейлере боевика «Агент Ева»
Джессика Честейн и Колин Фаррелл в первом трейлере боевика «Агент Ева»
Джоан Чэнь. Вернуться в «Твин Пикс»? Никогда!
Джоан Чэнь. Вернуться в «Твин Пикс»? Никогда!
