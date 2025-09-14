Меню
«Как его не запретили?»: об уникальном фильме Захарова с Абдуловым 9/10 зрителей не в курсе — знатоки прозвали его «Твин Пиксом» в СССР
В главных ролях — сплошь звезды, от Янковского до Леонова.
Написать
14 сентября 2025 17:38
«Аналог Лоры Палмер»: в СССР сняли хитовый детектив на 8 баллов, когда «Твин пикс» еще не существовало — и серий в нем меньше
За один вечер можно осилить весь сезон (единственный).
4 комментария
29 августа 2025 20:32
За рубежом — шедевр с оценкой 8,7, в России — далеко не фаворит: детектив Линча, который разделил зрителей
У нас — критикуют за затянутость и сюжетную мешанину.
8 комментариев
16 августа 2025 08:27
Тест на IQ: топ-5 сериалов, разобраться в сюжете которых будет сложно даже настоящим гениям
Научно-фантастические сериалы последних лет стали настоящими хитами, но осилить их могут далеко не все.
Написать
21 июля 2025 12:19
Захотелось поностальгировать: топ-5 лучших зарубежных ситкомов из 90-х, которые никогда не выйдут из моды
Каждый из них самые преданные фанаты наверняка пересматривали десятки раз, а сами шоу при этом становились только лучше.
1 комментарий
27 июня 2025 18:36
Дэвид Линч пересматривал эти фильмы при любой возможности — все они стали культовой классикой
Высшей похвалы от Линча удостоилась в том числе и хитовая картина Стэнли Кубрика — правда, не та, о которой вы могли подумать.
Написать
2 июня 2025 15:13
5 отличных хоррор-сериалов, которые точно зайдут фанатам Стивена Кинга
Некоторые из них получили похвалу и от культового писателя в том числе.
Написать
14 апреля 2025 15:42
Культовый сериал Дэвида Линча теперь можно посмотреть бесплатно
Хитовая мистическая драма с Кайлом Маклахленом считается одним из лучших сериалов современности.
1 комментарий
11 апреля 2025 16:11
Очаровательной Хизер Грэм уже 55: как сейчас выглядит и живет главная красотка «Твин Пикса» (фото)
Актриса до сих пор следует «заветам» Дэвида Линча, и это идет ей на пользу.
Написать
29 января 2025 18:07
Из-за Линча едва не разгорелся международный скандал: виной всему — главная загадка «Твин Пикса»
Кто бы мог подумать, что культовое шоу смотрят даже в «высоких кабинетах».
Написать
26 января 2025 14:15
«Не трогай ни одной ноты. Я вижу “Твин Пикс”»: история создания музыки к сериалу Линча достойна отдельной документалки
Анжело Бадаламенти провел удивительную работу.
Написать
24 января 2025 11:50
Рецензия кинокритика на работы Дэвида Линча: о лучшем фильме и величии «Твин Пикс»
Эссе о сложном, рассказанное максимально простым языком.
1 комментарий
21 января 2025 07:00
