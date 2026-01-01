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Фильмография
Мэри Джо Дешанель
Mary Jo Deschanel
Киноафиша
Персоны
Мэри Джо Дешанель
Мэри Джо Дешанель
Mary Jo Deschanel
Дата рождения
25 ноября 1945
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
8.3
Твин Пикс
(1990)
7.6
Патриот
(2000)
Фильмография Мэри Джо Дешанель
7.6
Патриот
The Patriot
драма, военный, боевик
2000, Германия / США
8.3
Твин Пикс
драма, криминал, мистика
1990, США
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