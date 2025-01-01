[молится] Наши кости разбросаны у могильного рва / Как когда одно рубит дрова на земле / Но мои глаза к Тебе, О Боже Господь: / На Тебя моя надежда, не оставь меня / Убегай от ловушек, что они расставили для меня / И от капканов делателей зла / Пусть нечестивые попадут в свои же сети / А я тем временем спасусь.