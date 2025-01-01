Меню
Dale Cooper Гарри, я открою тебе маленький секрет. Каждый день, раз в день, делай себе подарок. Не планируй его. Не жди его. Просто позволь ему случиться. Это может быть новая рубашка в мужском магазине, дремота в офисном кресле или две чашки хорошего, горячего черного кофе.
[повторяемая фраза]
Дейл Купер Чёрт возьми, отличный кофе!
Дейл Купер Гарри, я не знаю, куда это нас приведет, но у меня есть четкое ощущение, что это будет место и удивительное, и странное.
Джеймс Хёрли Когда ты начал курить?
Донна Хэйворд Я курю иногда. Это помогает снять напряжение.
Джеймс Хёрли Когда ты так сильно напряжён?
Донна Хэйворд Когда я начала курить.
Giant Совы — это не то, чем кажутся.
Leland Palmer Сквозь тьму будущего прошлого / Маг заставлен видеть / Кто-то поёт между двумя мирами / Огонь пройдёт со мной. Я поймаю тебя с помощью своего мешка для смерти. Ты можешь думать, что я сошёл с ума, но я обещаю, что снова убью!
Dale Cooper Спроси меня, почему я строгаю.
Sheriff Truman Я сдаюсь. Почему ты строгай?
Dale Cooper Потому что в городе, где желтый свет всё еще означает "медленно", а не "ускорься", так и делается.
Deputy Tommy 'Hawk' Hill Одна женщина может заставить тебя парить, как орел, другая может дать тебе силу льва, но только одна в Цикле Жизни может наполнить твое сердце чудом и мудростью, что ты познал единственную радость.
Лора Палмер Я как будто её знаю... но иногда мои руки сгибаются назад.
Человек из другого места Откуда мы, птицы поют красивую песню... и всегда есть музыка в воздухе.
Леди с бревном Однажды мой бревно скажет об этом что-то.
Дейл Купер Я верю, что ко мне на прошлой ночи пришёл гигант. Дважды.
Агент ФБР Альберт Розенфилд Есть ли отношения с карликом?
Windom Earle Единственное, что открыл Колумб, это то, что он заблудился!
Человек из другого места Когда ты увидишь меня снова, это буду не я.
Major Briggs Достижение — это собственная награда, гордость заслоняет её.
ФБР Региональный начальник Гордон Коул Купер, сегодня ты напоминаешь мне маленького мексиканского щеночка.
Dale Cooper [Люси наливает Куперу чашку кофе. Он делает глоток и сразу выплёвывает его]
Dale Cooper Отличный кофе! И горячий!
Хэнк Дженнингс Ты его шл#ха, Норма.
Норма Дженнингс Я лучше его шл#ха, чем твоей женой.
Джерри Хорн Шериф, ваши 24 часа вышли. Я требую, чтобы вы арестовали моего клиента или отпустили его!
Шериф Труман Бен Хорн, вы арестованы за убийство Лоры Пальмер.
Бен Хорн Отличный ход, Джер.
Джерри Хорн Я на 100% уверен, что мы не совсем уверены.
Шериф Трумен Желевая пончик?
Дейл Купер Гарри, это и так понятно.
Bobby Briggs У меня для вас хорошие новости и плохие. Плохая новость в том, что ваш отец купил квартиру в Флип Сити, а хорошая новость в том, что он собирается выиграть Гражданскую войну.
Леди Бревно Мой бревно что-то увидело той ночью.
Агент по борьбе с наркотиками Деннис Я понимаю, что мы оба остановились в Грейт Нортерн. Как там с едой?
Дейл Купер Деннис, ты ожидаешь большой сюрприз.
Шериф Труман И они тоже.
Dale Cooper В великой задумке женщины были созданы по другим чертежам.
Майор Бриггс Как школа, сын?
Бобби Бриггс Нормально. А как работа?
Майор Бриггс На работе все было хорошо.
Бобби Бриггс А что конкретно ты делаешь?
Майор Бриггс Это секретно.
Dale Cooper Парни, случайности и судьба играют большую роль в нашей жизни.
FBI Special Agent Dale Cooper [улыбается шерифу Трумэну] Гарри, ты в порядке.
Дейл Купер Гарри, это сумка улыбается?
Annie Blackburn [молится] Наши кости разбросаны у могильного рва / Как когда одно рубит дрова на земле / Но мои глаза к Тебе, О Боже Господь: / На Тебя моя надежда, не оставь меня / Убегай от ловушек, что они расставили для меня / И от капканов делателей зла / Пусть нечестивые попадут в свои же сети / А я тем временем спасусь.
Blackie O'Reilly Ну, Фред, чем занимаешься?
Big Ed Hurley [под прикрытием] Владею автозаправочной станцией.
[Купер толкает Эда в бок]
Big Ed Hurley Я - стоматолог.
Blackie O'Reilly У меня снаружи стоит Шевроле с серьезной проблемой корневого канала. Хочешь взглянуть?
Big Ed Hurley Это не в первый раз и не в последний, но я снова в этой заднице.
Donna Hayward Полиция не любила Лору, никто не любил Лору, кроме нас.
Ben Horne Мы устроили праздник для ваших светловолосых ребят; всех лучших и самых ярких Твин Пикса.
Jerry Horne Мы проводим его в телефонной будке?
[повторяемая фраза]
Dwayne Milford [в микрофон] Это устройство работает?
Кэтрин Паккард Мартелл Разве он не хотел поговорить со мной?
Пит Мартелл Да, но мы сказали ему, что ты на мировом гастролях, пусть свяжется с твоим пресс-агентом.
Агорафоб Я думал, ты чиста!
