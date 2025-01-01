Dale CooperГарри, я открою тебе маленький секрет. Каждый день, раз в день, делай себе подарок. Не планируй его. Не жди его. Просто позволь ему случиться. Это может быть новая рубашка в мужском магазине, дремота в офисном кресле или две чашки хорошего, горячего черного кофе.
Leland PalmerСквозь тьму будущего прошлого / Маг заставлен видеть / Кто-то поёт между двумя мирами / Огонь пройдёт со мной. Я поймаю тебя с помощью своего мешка для смерти. Ты можешь думать, что я сошёл с ума, но я обещаю, что снова убью!
Dale CooperПотому что в городе, где желтый свет всё еще означает "медленно", а не "ускорься", так и делается.
Deputy Tommy 'Hawk' HillОдна женщина может заставить тебя парить, как орел, другая может дать тебе силу льва, но только одна в Цикле Жизни может наполнить твое сердце чудом и мудростью, что ты познал единственную радость.
Лора ПалмерЯ как будто её знаю... но иногда мои руки сгибаются назад.
Человек из другого местаОткуда мы, птицы поют красивую песню... и всегда есть музыка в воздухе.
Леди с бревномОднажды мой бревно скажет об этом что-то.
Дейл КуперЯ верю, что ко мне на прошлой ночи пришёл гигант. Дважды.
Агент ФБР Альберт РозенфилдЕсть ли отношения с карликом?
Windom EarleЕдинственное, что открыл Колумб, это то, что он заблудился!
Человек из другого местаКогда ты увидишь меня снова, это буду не я.
Major BriggsДостижение — это собственная награда, гордость заслоняет её.
Annie Blackburn[молится] Наши кости разбросаны у могильного рва / Как когда одно рубит дрова на земле / Но мои глаза к Тебе, О Боже Господь: / На Тебя моя надежда, не оставь меня / Убегай от ловушек, что они расставили для меня / И от капканов делателей зла / Пусть нечестивые попадут в свои же сети / А я тем временем спасусь.
Blackie O'ReillyНу, Фред, чем занимаешься?
Big Ed Hurley[под прикрытием] Владею автозаправочной станцией.
[Купер толкает Эда в бок]
Big Ed HurleyЯ - стоматолог.
Blackie O'ReillyУ меня снаружи стоит Шевроле с серьезной проблемой корневого канала. Хочешь взглянуть?
Big Ed HurleyЭто не в первый раз и не в последний, но я снова в этой заднице.
Donna HaywardПолиция не любила Лору, никто не любил Лору, кроме нас.
Ben HorneМы устроили праздник для ваших светловолосых ребят; всех лучших и самых ярких Твин Пикса.