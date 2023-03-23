Супергерои попадают в другие измерения в трейлере финального сезона «Титанов»

Стриминговый сервис HBO Max опубликовал трейлер второй части заключительного четвертого сезона супергеройского сериала «Титаны».

Главные роли в финальных сериях шоу исполнили Райан Поттер («Грэйс и Джо: История любви»), Брентон Туэйтс («Девушка грез»), Анна Диоп («Мы») и Тиган Крофт («Сила мечты»). К ним также присоединились Джозеф Морган («Дивный новый мир»), Франка Потенте («25 км/ч»), Шеймус Девер («Кунг-фу») и другие.

Сериал повествует о приключениях группы молодых супергероев, именуемой «Титанами», которая борется со злом и другими опасностями, грозящими уничтожить мир. В новом ролике злодей Себастьян (Морган) с помощью своих сил изгоняет героев в другие измерения. Теперь им необходимо вновь собраться вместе и помешать ему призвать Тригона (Девер). Миссия ставит Титанов перед непростым выбором, последствия которого могут стоит жизни одному из членов команды. Тем временем Рэйвен (Крофт) находит Найтивнга (Туэйтс), чтобы попросить его о помощи в очень важном деле.

Шоураннером четвертого сезона выступает Грег Уолкер, ранее работавший над сериалами «Вегас», «Ясновидец» и «За пределами».

Вторая часть четвертого сезона «Титанов» дебютирует на HBO Max 13 апреля.