Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Анна Диоп
Анна Диоп
Anna Diop
О персоне
Фильмография
Новости
Анна Диоп
Anna Diop
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
6 февраля 1988
Возраст
34 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Место рождения
Дакар, Сенегал
Рост
173 см
Биография Анны Диоп
Родилась 6 февраля 1988 года. Дакар, Сенегал.
Развернуть
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Начались съемки четвертого сезона «Титанов»
Появилось первое фото, также назначен режиссер стартового эпизода.
Написать
1 марта 2022 17:05
Сериалы «Роковой патруль» и «Титаны» продлены на четвертый сезон
Оба проекта получили продолжение еще до окончания трансляции третьего сезона.
Написать
18 октября 2021 11:46
Все новости
Related video
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев