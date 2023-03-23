Меню
Супергерои попадают в другие измерения в трейлере финального сезона «Титанов»
Премьера заключительных эпизодов шоу DC состоится в середине апреля.
Написать
23 марта 2023 16:16
HBO Max закрывает сериалы «Титаны» и «Роковой патруль»
Сюжетные арки супергеройских шоу DC получат логичное завершение.
Написать
26 января 2023 13:01
Что смотреть на выходных: «Энола Холмс», сериал про супергероев и байопик с Дэниелом Рэдклиффом
На этой неделе стриминги подготовили для нас детектив про сестру Шерлока, ситком про видеосалон, драму с Дженнифер Лоуренс и чудаковатый музыкальный байопик.
Написать
4 ноября 2022 15:00
Что смотреть в ноябре: «Стражи Галактики», страсти по-королевски и «Уэнсдэй»
Сильвестр Сталлоне создает свою криминальную империю, Милли Бобби Браун открывает детективное агентсво, Джейсон Момоа провожает в мир снов, а Антон Лапенко разбирается с обидчиком по-мужски.
Написать
1 ноября 2022 12:00
Найтвинг и его команда противостоят Культу Крови в трейлере четвертого сезона «Титанов»
Главным героям предстоит столкнуться с Братом Бладом и Лексом Лютором.
Написать
20 октября 2022 11:33
Четвертый сезон «Титанов» получил первый тизер и дату премьеры
В ролике намекнули на появление большого злодея.
Написать
11 октября 2022 13:22
Начались съемки четвертого сезона «Титанов»
Появилось первое фото, также назначен режиссер стартового эпизода.
Написать
1 марта 2022 17:05
Сериалы «Роковой патруль» и «Титаны» продлены на четвертый сезон
Оба проекта получили продолжение еще до окончания трансляции третьего сезона.
Написать
18 октября 2021 11:46
8 сериалов на Netflix про детей и подростков со сверхспособностями
Несмотря на юный возраст, персонажи этих проектов ни в чём не уступают старшим «коллегам» в стремлении приструнить мировое зло.
Написать
31 марта 2021 16:55
10 проектов Netflix, которые понравятся фанатам комиксов
Вас ждёт мрачная и реалистичная супергеройская франшиза Marvel, новое прочтении истории Робина из комиксов DC и самые яркие экранизации авторских проектов.
Написать
11 марта 2021 12:44
