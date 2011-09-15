В 3 сезоне 9 серии сериала «Дневники вампира» из-за затопленного спортзала школьные танцы перемещают в особняк Локвудов. Клаус вынужден противостоять своему отцу, а план Дэймона и Елены уничтожить Клауса проваливается из-за Стефана.
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