В 3 сезоне 13 серии сериала «Дневники вампира» братья продолжают искать способ убить Клауса: Стефан просит Бонни и Эбби о помощи, а Дэймон связывается со старым знакомым. Первородный устраивает своеобразный ужин, который прерывает неожиданный гость.
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