«Это было самым обидным»: теперь понятно, почему Добрев ушла из «Дневников вампира» — смотрела на Сомерхолдера и завидовала
Сценаристы выкручивались, как могли.
Написать
14 сентября 2025 09:54
«Если бы я только знала»: в каст «Дневников вампира» не взяли суперзвезду и теперь жалеют — но это была бы уже совсем другая история
Команда долго не раздумывала.
Написать
12 сентября 2025 16:40
А разговоров-то было: фанаты «Дневников вампира» не поняли этот сюжетный трюк с Клаусом в «Древних»
Главный герой получился не самым сообразительным.
4 комментария
20 августа 2025 07:29
Скоротать время до выхода следующих серий: топ-5 сериалов, по вайбу напоминающих «Уэнсдэй»
До премьеры новых эпизодов остается еще месяц, так что список точно пригодится.
Написать
9 августа 2025 08:56
Без «Древних» и «Настоящей крови», но с бессмертной любовью и сотнями убитых: 5 сериалов с духом «Дневников вампира»
Нетипичная подборка для тех, кто хочет вернуться в Мистик Фоллс, но засмотрел проект до дыр.
Написать
27 мая 2025 18:36
Самый опасный вампир и главная сплетница Мистик Фоллс: в какой серии «Дневников вампира» Клаус закрутил с Кэролайн
Не могли быть вместе, но все равно пытались.
Написать
11 апреля 2025 10:52
Сальваторе ногу сломит: как смотреть «Дневники вампиров» и спин-оффы, чтобы окончательно не запутаться
Поделились подробным гайдом для тех, кто хочет окунуться в мистическую жизнь маленького городка.
2 комментария
10 апреля 2025 07:58
До встречи на том свете, Стефан: чем закончились многострадальные «Дневники вампира»
За восемь сезонов герои успели рассориться, примириться и поубивать сотню-другую оппонентов.
3 комментария
8 апреля 2025 08:27
735 тысяч упоминаний в Сети: эта цитата из советского хита стала любимым мемом молодежи
