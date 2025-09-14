Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Дневники вампира Статьи

Статьи о сериале «Дневники вампира»

Статьи о сериале «Дневники вампира» Вся информация о сериале
«Это было самым обидным»: теперь понятно, почему Добрев ушла из «Дневников вампира» — смотрела на Сомерхолдера и завидовала
«Это было самым обидным»: теперь понятно, почему Добрев ушла из «Дневников вампира» — смотрела на Сомерхолдера и завидовала Сценаристы выкручивались, как могли.
Написать
14 сентября 2025 09:54
«Если бы я только знала»: в каст «Дневников вампира» не взяли суперзвезду и теперь жалеют — но это была бы уже совсем другая история
«Если бы я только знала»: в каст «Дневников вампира» не взяли суперзвезду и теперь жалеют — но это была бы уже совсем другая история Команда долго не раздумывала.
Написать
12 сентября 2025 16:40
А разговоров-то было: фанаты «Дневников вампира» не поняли этот сюжетный трюк с Клаусом в «Древних»
А разговоров-то было: фанаты «Дневников вампира» не поняли этот сюжетный трюк с Клаусом в «Древних» Главный герой получился не самым сообразительным.
4 комментария
20 августа 2025 07:29
Скоротать время до выхода следующих серий: топ-5 сериалов, по вайбу напоминающих «Уэнсдэй»
Скоротать время до выхода следующих серий: топ-5 сериалов, по вайбу напоминающих «Уэнсдэй» До премьеры новых эпизодов остается еще месяц, так что список точно пригодится.
Написать
9 августа 2025 08:56
Без «Древних» и «Настоящей крови», но с бессмертной любовью и сотнями убитых: 5 сериалов с духом «Дневников вампира»
Без «Древних» и «Настоящей крови», но с бессмертной любовью и сотнями убитых: 5 сериалов с духом «Дневников вампира» Нетипичная подборка для тех, кто хочет вернуться в Мистик Фоллс, но засмотрел проект до дыр.
Написать
27 мая 2025 18:36
Кадры из сериала «Дневники вампира»
Самый опасный вампир и главная сплетница Мистик Фоллс: в какой серии «Дневников вампира» Клаус закрутил с Кэролайн Не могли быть вместе, но все равно пытались.
Написать
11 апреля 2025 10:52
Сальваторе ногу сломит: как смотреть «Дневники вампиров» и спин-оффы, чтобы окончательно не запутаться
Сальваторе ногу сломит: как смотреть «Дневники вампиров» и спин-оффы, чтобы окончательно не запутаться Поделились подробным гайдом для тех, кто хочет окунуться в мистическую жизнь маленького городка. 
2 комментария
10 апреля 2025 07:58
Кадры из сериала «Дневники вампира»
До встречи на том свете, Стефан: чем закончились многострадальные «Дневники вампира» За восемь сезонов герои успели рассориться, примириться и поубивать сотню-другую оппонентов. 
3 комментария
8 апреля 2025 08:27
735 тысяч упоминаний в Сети: эта цитата из советского хита стала любимым мемом молодежи
4 российских сериала для вечера после работы — если ищете простое, смешное, но не тупое (рейтинги отличные)
Щи без мяса и пьяные драки: «Лихие» неспроста получились такими правдоподобными – Быков знает, о чем снимает
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше