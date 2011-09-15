В 3 сезоне 16 серии сериала «Дневники вампира» серия смертей в городе напоминает Дэймону события, свидетелем которых он стал в прошлом столетии. Елена и Мэтт вламываются в квартиру Мередит, чтобы найти доказательства ее причастности к убийствам.
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