В 3 сезоне 16 серии сериала «Дневники вампира» серия смертей в городе напоминает Дэймону события, свидетелем которых он стал в прошлом столетии. Елена и Мэтт вламываются в квартиру Мередит, чтобы найти доказательства ее причастности к убийствам.