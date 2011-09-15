В 3 сезоне 18 серии сериала «Дневники вампира», чтобы манипулировать Бонни, Клаус угрожает близкому ей человеку, пока Сальваторе работают над новым планом убийства первородного. Ребекка думает только о мести Дэймону.
Related video
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Авторизация по e-mail