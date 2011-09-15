В 3 сезоне 2 серии сериала «Дневники вампира» попытки Клауса стать еще сильнее и могущественнее оборачиваются неудачей. Неохотно, но Дэймон и Аларик соглашаются помочь Елене с ее новым планом отыскать Стефана.
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