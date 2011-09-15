В 3 сезоне 10 серии сериала «Дневники вампира», завладев гробами с телами членов семьи Клауса, Стефан шантажирует первородного, но отвечать за это приходится Дэймону и Елене. Она предлагает Клаусу сделку и делится с ним шокирующими новостями.
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