В 3 сезоне 10 серии сериала «Дневники вампира», завладев гробами с телами членов семьи Клауса, Стефан шантажирует первородного, но отвечать за это приходится Дэймону и Елене. Она предлагает Клаусу сделку и делится с ним шокирующими новостями.