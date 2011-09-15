В 3 сезоне 21 серии сериала «Дневники вампира» в планах Клауса не просто отъезд из Мистик-Фоллс, но и похищение Елены. Она пытается защитить Кэролайн, а братья переманивают Тайлера на свою сторону для решающей схватки.
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