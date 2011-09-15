В 3 сезоне 22 серии сериала «Дневники вампира» в попытках спасти свою сестру Джереми делает выбор, который может изменить жизнь всех жителей городка. Происходящее вокруг заставляет Елену вспоминать прошлое, когда все было гораздо проще.
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