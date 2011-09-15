В 3 сезоне 4 серии сериала «Дневники вампира», оказавшись в опасности, Стефан получает неожиданную помощь. Елена не может разобраться в своих чувствах к братьям. Кэролайн сталкивается с похожими проблемами и старается поддержать подругу.