В 3 сезоне 6 серии сериала «Дневники вампира» Клаус приказывает Стефану присматривать за Еленой, и теперь он раздражает и ее, и Дэймона своим постоянным присутствием. Совершив ошибку, Мэтт обращается к Бонни за помощью.