В 3 сезоне 6 серии сериала «Дневники вампира» Клаус приказывает Стефану присматривать за Еленой, и теперь он раздражает и ее, и Дэймона своим постоянным присутствием. Совершив ошибку, Мэтт обращается к Бонни за помощью.
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