В 3 сезоне 17 серии сериала «Дневники вампира» Сейдж и Дэймон пытаются выяснить планы Ребекки. Эбби тяжело дается жизнь в новых условиях, несмотря на помощь Бонни и Кэролайн, а Елена предпринимает еще одну попытку вернуть человечность Стефана.