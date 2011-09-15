В 3 сезоне 17 серии сериала «Дневники вампира» Сейдж и Дэймон пытаются выяснить планы Ребекки. Эбби тяжело дается жизнь в новых условиях, несмотря на помощь Бонни и Кэролайн, а Елена предпринимает еще одну попытку вернуть человечность Стефана.
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