В 3 сезоне 3 серии сериала «Дневники вампира», когда Клаус привозит Стефана в Чикаго, тот вспоминает эпизод из 1920-х годов. Узнавший о местонахождении брата Дэймон неохотно соглашается взять с собой Елену.