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Киноафиша Сериалы Дневники вампира Сезоны Сезон 3 Серия 3

Дневники вампира 2009 - 2017 3 серия 3 сезон

8.8 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Дневники вампира»
Эпизод 1
Сезон 3 / Серия 1 15 сентября 2011
Эпизод 2
Сезон 3 / Серия 2 22 сентября 2011
Эпизод 3
Сезон 3 / Серия 3 29 сентября 2011
Эпизод 4
Сезон 3 / Серия 4 6 октября 2011
Эпизод 5
Сезон 3 / Серия 5 13 октября 2011
Эпизод 6
Сезон 3 / Серия 6 20 октября 2011
Эпизод 7
Сезон 3 / Серия 7 27 октября 2011
Эпизод 8
Сезон 3 / Серия 8 3 ноября 2011
Эпизод 9
Сезон 3 / Серия 9 10 ноября 2011
Эпизод 10
Сезон 3 / Серия 10 5 января 2012
Эпизод 11
Сезон 3 / Серия 11 12 января 2012
Эпизод 12
Сезон 3 / Серия 12 19 января 2012
Эпизод 13
Сезон 3 / Серия 13 2 февраля 2012
Эпизод 14
Сезон 3 / Серия 14 9 февраля 2012
Эпизод 15
Сезон 3 / Серия 15 16 февраля 2012
Эпизод 16
Сезон 3 / Серия 16 15 марта 2012
Эпизод 17
Сезон 3 / Серия 17 22 марта 2012
Эпизод 18
Сезон 3 / Серия 18 29 марта 2012
Эпизод 19
Сезон 3 / Серия 19 19 апреля 2012
Эпизод 20
Сезон 3 / Серия 20 26 апреля 2012
Эпизод 21
Сезон 3 / Серия 21 3 мая 2012
Эпизод 22
Сезон 3 / Серия 22 10 мая 2012
О чем cерия

В 3 сезоне 3 серии сериала «Дневники вампира», когда Клаус привозит Стефана в Чикаго, тот вспоминает эпизод из 1920-х годов. Узнавший о местонахождении брата Дэймон неохотно соглашается взять с собой Елену.

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