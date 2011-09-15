В 3 сезоне 3 серии сериала «Дневники вампира», когда Клаус привозит Стефана в Чикаго, тот вспоминает эпизод из 1920-х годов. Узнавший о местонахождении брата Дэймон неохотно соглашается взять с собой Елену.
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