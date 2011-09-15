В 3 сезоне 14 серии сериала «Дневники вампира», после того как Елена получает приглашение на бал в особняке Майклсонов, оба Сальваторе настаивают на том, чтобы пойти с ней. Кэролайн узнает Клауса со стороны, которой никто прежде не видел.