Во 2 сезоне 4 серии сериала «Офис» Майкл неприятно удивлен тем, что стажер компании, Райан, знает о бизнесе больше, чем он. Дуайт ревнует босса к новичку. Случившийся в офисе пожар сближает всех сотрудников.