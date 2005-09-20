Во 2 сезоне 4 серии сериала «Офис» Майкл неприятно удивлен тем, что стажер компании, Райан, знает о бизнесе больше, чем он. Дуайт ревнует босса к новичку. Случившийся в офисе пожар сближает всех сотрудников.
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