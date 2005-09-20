Во 2 сезоне 7 серии сериала «Офис» Майкл и Джен вместе едут на встречу с потенциальным клиентом, но их стратегии переговоров сильно различаются. Пока босса нет, сотрудники находят сценарий фильма Майкла и разыгрывают его прямо в офисе.