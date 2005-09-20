Во 2 сезоне 15 серии сериала «Офис» оставленный за дверью переговорной, где Джен проводит семинар для женщин, Майкл обижается и проводит семинар строго для мужчин. Джен предлагает Пэм оплачиваемое компанией обучение графическому дизайну.
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