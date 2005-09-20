Во 2 сезоне 14 серии сериала «Офис», став жертвой розыгрыша, нарушающего все приличия, Майкл, уверенный, что его исполнителем был кто-то из его подчиненных, негодует. Однако узнав, что за него ответственен Тодд Пэкер, его настроение тут же меняется.