Во 2 сезоне 14 серии сериала «Офис», став жертвой розыгрыша, нарушающего все приличия, Майкл, уверенный, что его исполнителем был кто-то из его подчиненных, негодует. Однако узнав, что за него ответственен Тодд Пэкер, его настроение тут же меняется.
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